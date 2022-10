By

Chihuahua, Chih.- El diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, presentó en la capital del estado su Primer Informe de actividades legislativas en donde destacó las victorias en su lucha contra las políticas populistas.

“Los populistas a los que me enfrento con todas mis fuerzas cada día para defender a mi Chihuahua amado buscan acabar con el estado de derecho, con nuestra Constitución, con la propiedad privada de cada uno de los hijos del norte, con su patrimonio, buscan crear dependientes totales de las dádivas estatistas, vil y miserable socialismo puro, pero no nos rendiremos, este parralense no sabe rendirse”, apuntó.

El legislador chihuahuense remarcó que ante un gobierno indolente respecto a la salud, se ganaron más de 5 mil amparos para vacunación Covid de niños y niñas, logró rechazarse la aplicación de la vacuna de la dictadura cubana, así como la permanente demanda del abasto de medicamentos para niños con cáncer. Señaló que desde el Congreso del Estado se ha construido una Nueva Política por la Salud, en donde se ha obligado a la federación a garantizar el derecho del acceso a servicios de salud de calidad.

Francisco Sánchez informó que ante la crisis de inflación derivada por el fracaso de las políticas populistas, la Bancada Naranja ha emprendido la defensa de la economía de las familias chihuahuenses, esto a partir de la demanda de reducción de impuestos, el impulso a la libre empresa y la defensa de la seguridad jurídica que fomente la inversión en el territorio estatal. Consideró que ante el populismo empobrecedor, es momento de construir una Nueva Política generadora de riqueza para que Chihuahua sea la potencia económica del Norte.

El diputado naranja informó a la ciudadanía las acciones emprendidas en contra de la política criminal de “abrazos no balazos”, la cual ha enlutado a 130 mil familias en lo que va del sexenio. Recordó los lamentables hechos en Culiacán y Ciudad Juárez, donde los narcoterroristas atentaron en contra de población civil desarmada ante la completa ausencia de las autoridades. En ese sentido, Francisco Sánchez indicó que ha emprendido una Nueva Política de Ley y Orden, donde destacan los 10 frentes de batalla en contra del narcoterrorismo para recuperar la paz y tranquilidad de las familias juarenses, así como la denuncia del fracaso de la estrategia de seguridad ante los máximos órganos internacionales como la Organización para las Naciones Unidas (ONU), urgiendo su participación en la construcción un nuevo modelo para combatir a quienes siguen asesinando en completa impunidad.

Asimismo, el legislador denunció el abandono sistemático del gobierno federal hacia el norte del país, en especial a Chihuahua que se encuentra olvidado en materia de obras y presupuestos. Destacó que la federación decidió destinar cero pesos y cero centavos para el mantenimiento de las carreteras. Francisco Sánchez recordó que desde el Congreso del Estado ya promovió su iniciativa para la creación de un Presupuesto de Egresos de la Nación, en donde los estados que más producen, como es el caso de Chihuahua, sean retribuidos de manera justa y acabar con el criminal trato a este estado que solo recibe de la federación 39 centavos por cada peso que le entrega a las arcas nacionales. Puntualizó que ante el abandono de la federación, en Chihuahua emerge una Nueva Política para el Norte.

“Por eso desde aquí le declaramos la guerra al populismo que empobrece a nuestro país que lo divide. Le declaramos la guerra al populismo que nos saquea y compromete nuestro futuro y el de todos nuestros seres amados, hoy le declaramos la guerra a esos populistas aprendices de tiranos”, sentenció Francisco Sánchez.