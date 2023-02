Presidenta nacional del DIF candidatea a Maru Campos a la presidencia de la república

Risas y el Suero de la Verdad

Reingeniería en Pensiones Civiles

El diputado local Francisco Sánchez de Movimiento Ciudadano criticó severamente a Andrés Manuel López Obrador por populista y por tener sumergido al país en una inflación que no cede en sus incrementos, pero cojo luego dicen, el legislador cojeó de la misma pata.

Resulta que Pancho “Pistolas” se atrevió a afirmar en un TikTok que, ante la carestía del huevo, él se comprometía a darle mi huevos a los chihuahuenses.

Si quiso hacerse el gracioso y hablar en doble sentido, en nada le favorece en su calidad de legislador y de dirigente estatal de un instituto político, y peor aún, ya que no se ve por donde pueda cumplir si es que la intención es de andar repartiendo kilos de huevos, imagine usted por los 67 municipios del estado.

Ojalá y nadie se le olvide esta promesa porque si no la cumple, la gente se lo habrá de cobrar a él en las urnas, si es que se postula a algún cargo de elección popular, pero también al partido que hoy representanta en el estado que es Movimiento Ciudadano.

Ojalá que los políticos asumieran con un gramo de seriedad sus responsabilidades, como es el caso del diputado Francisco Sánchez.

Con esta ocurrencia ya lleva todo un catálogo de ingeniosidades, pero de ese tamaño es como muchos chihuahuenses mal lo califican. Ahora no nos explicamos por que como secretario del Ayuntamiento en Parral ni su sombra lo quería.

***

La presidenta nacional del DIF, Nuria Fernández dejó a todos con el ojo cuadrado al mencionar en un evento durante su visita a está frontera que es momento que el país tenga una presidenta de la república mexicana que, sin mencionar nombres volteó a ver a Maru Campos.

Y es que textualmente dijo que tenía muchas ganas de conocer a la gobernadora Maru Campos.

Dijo que: estamos empezando a vivir un país que puede ser gobernado por mujeres comprometidas y por mujeres con trayectoria.

***

La obra del catedrático Benito llenó el ojo a la concurrencia que se dio cita en la sala audiovisual de la UACH en donde alumnos, profesores e invitados especiales lograron tener un momento para degustar de la lectura comentada que realizaron los expositores con su peculiar estilo.

El que arrancó las primeras carcajadas fue el periodista Alfredo Varela quien como buen comunicador ánimo a los asistentes a reír con su trayectoria de vida dentro de la UACH.

Javier Luevano de la Rosa le dio un toque al amenizar su experiencia como historiador e hizo que los estudiantes se ruborizaran por el contenido de los diálogos que los protagonistas de la historia de cada uno de los capítulos.

En fin, fue una velada de risas, anécdotas y aplausos donde una vez más la UACH se ve con espacios llenos de estudiantes, maestros y público.

Benito Aguirre se llevó la tarde al presentar con éxito su libro el Suero de la Verdad. Bien por el trabajo editorial que realiza y más por presentarlo ante estudiantes deseosos de aprender a sobrevivir después del largo confinamiento que reunieron las universidades en esta frontera.

****

Una verdadera carga para el gobierno del estado es la condición de desastre en que recibieron Pensiones Civiles del Estado del quinquenio corralista.

Ahora anuncia la gobernadora Maru Campos que están auditando a Pensiones Civiles del Estado y nuevamente se vuelve a hablar de otra reingeniería a la institución.

Lo que sí es increíble es que se afirme que tiene una deuda de 200 mil millones de pesos, lo que equivale a tres presupuestos anuales del gobierno estatal.

Bien haría el gobierno del estado en no sólo anunciar la auditoría; sino iniciarles procesos penales y administrativos a los responsables, si es que la auditoría arroja malos manejos como todo mundo supone.

Y por otro lado también gobierno estatal debería de saldar los adeudos históricos que tiene la Secretaría de Hacienda y otros organismos autónomos, ya que también esto forma parte de estos 200 mil millones de pesos.