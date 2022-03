By

Dirigentes de colonos no sueltan la ubre

Roberto Mora les da la vuelta a los medios

Viene limpia en el Tribunal Superior de Justicia

La lucha por la tenencia de la tierra en Ciudad Juárez sigue sin detenerse con los líderes que se resisten a dejar la ubre porque deja jugosas ganancias semana tras semana con las aportaciones que hacen colonos y la venta y reventa de terrenos, de planos catastrales apócrifos, en fin, un sinnúmero de engaños con tal de mantenerlos cautivos con el diezmo semanal.

Tal es el caso de la líder Mary García que por años ha vivido a costillas de los colonos, quienes les pide dinero para cualquier cosa con el pretexto de hacer trámites ante diferentes instancias de gobierno.

Tan solo en la colonia Ampliación Juanita Luna los vecinos denuncian que Mary García les vende planos catastrales que no tienen validez a un costo entre mil a mil 500 pesos.

Además, les despoja de predios a familias porque dejan de darle dinero y esos mismos terrenos los revende a otras familias a precios muy altos que van desde los ocho, diez y hasta los 16 mil pesos, según como se deje la gente.

Las denuncias las tienen que hacer de manera anónima porque mencionan que son amenazadas si se les rebelan, como lo han hecho otros colonos de la Ampliación de la Juanita Luna, que tuvieron que organizarse para defender su patrimonio y de la pseudo líder que ni siquiera vive en la misma colonia, sino en la Plutarco Elías Calles.

Algunos colonos han acudido a la Fiscalía General del Estado para interponer su denuncia en contra de Mary García por amenazas, fraude y otros delitos, pero los ministeriales no han querido recibir la denuncia y actuar en consecuencia, con el argumento que es un tema meramente municipal por tratarse de la tenencia de la tierra.

Ya los vecinos de la colonia están decididos a levantar la voz y la autoridad correspondiente los pueda defender ante cualquier reacción que vaya a tomar la pseudo líder Mary García.

****

El que le anda huyendo a los medios de comunicación es el director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMI), Roberto Mora Palacios que cada vez que habla de un tema mete las patas o de plano no dice nada en concreto para evitar echar la culpa al gobierno estatal por las obras que están en proceso.

Así le pasó en la administración de Javier Corral con el arranque de las obras del BRT-2 que a pesar de que sabía que había fallas en el proyecto original, se hizo omiso y dejó pasar el problema al no informar de los errores y ahora vemos las consecuencias.

Quizá ahora prefiera mejor quedarse calladito para evitar hacer declaraciones que molesten a más que uno y eso ocasione que deje de chivear.

Lo mismo le está sucediendo con el proyecto de las ciclovías que desde un principio denunciaron la ciudadanía que era una obra mal planeada porque estaban en tramos que no circulaban muchos ciclistas, estorbaban las cocheras, los vecinos se inconformaron, en fin, un cúmulo de quejas por esta obra.

Ahora el municipio aún no recibe los trabajos porque simple y sencillamente ven que no cuadra el trabajo realizado con una inversión de casi 50 millones de pesos tirados prácticamente a la basura porque no ha sido funcional, al contrario, ha causado molestias tanto para los automovilistas como a las familias que viven en las zonas donde instalaron la ciclovía.

Habrá que preguntarle a los clubes y personas que usan la bicicleta como medio de transporte para que saber cuál ha sido el beneficio de estas ciclovías instaladas en diferentes avenidas de la ciudad.

*****

Aunque la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Myriam Victoria Hernández Acosta, no incluyó en su informe de actividades detalles de la limpieza que han venido realizando en el poder judicial con el apoyo de los consejeros de la Judicatura, el tema de “deslucharización” fue muy comentado entre los asistentes al evento de rendición de cuentas.

Y es que el término “deslucharización” ya se hizo de uso común en Ciudad Judicial y el círculo rojo para referirse a la limpia de todo lo que huela a Lucha Castro y Javier Corral Jurado.

La primera fase del plan para cambiar el estatus del poder judicial quedó cumplimentada con la llegada del juarense Abelardo “El Bayo” Valenzuela al Consejo de la Judicatura y de la magistrada Myriam Hernández a la cabeza.

El Bayo llegó a la Judicatura para operar y allanar el camino a favor de los intereses de palacio estatal, y hasta ahora ha cumplido con su labor profesional.

Ahora viene la segunda fase del plan que consiste en la limpia generalizada de todos aquellos personajes que fueron incrustados por Lucha Castro y Javier Corral Jurado.

En el camino los nuevos inquilinos de Ciudad Judicial han descubierto decenas de plazas que fueron y que son ocupadas por los amigos de la exconsejera y exactivista social y recomendados del exgobernador paseño.

La función judicial, sin duda, es el máximo orgullo de quienes la ejercen con disciplina, pasión y sabiduría y conocimiento, muchos de estos recomendados no lo tienen, pese a que ya llevan varios años en el puesto

Así que para el Consejo de la Judicatura encabezado por la magistrada Hernández y su brazo derecho Abelardo Valenzuela tienen mucho trabajo, para dignificar el ejercicio de la toga con juristas íntegros e intachables que garanticen un sistema judicial que responda a las necesidades de justicia del estado.