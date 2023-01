A través de una publicación en redes sociales en la cuenta de Jaeson Jones, reportero y capitán retirado del Departamento de Seguridad Pública de Texas, se dio a conocer el momento en el que presuntos sicarios del Cártel de Sinaloa disparan a un dron estadounidense que vigilaba sus movimientos en Sonora.

“Entonces son gente de Los Chapitos“se escucha en el video publicado en donde la patrulla fronteriza de EU vigilaba el límite que divide el estado mexicano de Sonora con el estado de Arizona, quienes en sus labores de vigilancia aérea, encontraron lo que parece ser un campamento de un grupo armado que atribuyen al Cártel de Sinaloa.

En el video se observa a sicarios armados de diferentes edades, mismos que al percatarse de la presencia del dron, toman sus radios para comunicar la situación y hablar entre ellos. Instantes después, con rifles comienzan a disparar hacia el equipo de videovigilancia que sobrevolaba el campamento que, según informa Jaeson Jones, se encontraba a 300 metros de la frontera con EEUU.

“Él es tan solo un niño” se escucha a un agente de la patrulla fronteriza al ver a uno de los sicarios armados que apuntan hacia el dron. En el video, que tiene una duración de 50 segundos, se escuchan al menos cuatro detonaciones hechas por dos sicarios diferentes, sin embargo, aparentemente el dron no sufrió ningún daño ya que no lograron impactarlo.

Según las coordenadas que aparecen en el video (31.383485 N, 111.244656 W), el campamento se ubica a 300 metros de la frontera entre México y Estados Unidos, específicamente en el municipio de Sáric, Sonora.

Jaeson Jones explicó, en una colaboración para el noticiero Newsmax, que la razón principal por la que Los Chapitos ubican sus bases de operación en esas zonas es para mantener el control de un corredor para el tráfico de fentanilo y metanfetamina hacia Estados Unidos.

EXCLUSIVE – SINALOA Cartel base 300 meters from Border. Sicarios shooting at U.S. drone. pic.twitter.com/UMo9QuLEnS

— Jaeson Jones (@jaeson_jones) January 16, 2023