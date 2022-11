By

-El juarense Jesús Martín Mota Sánchez dirige a más de 25 ingenieros de todo el mundo en empresa de Vancouver.

La resiliencia, la adaptabilidad, la visión del trabajo diario, la perseverancia, la paciencia y el ser autodidacta llevaron al éxito laboral en el extranjero al juarense Jesús Martín Mota Sánchez, egresado de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), por la carrera de Tecnologías de la Información en la generación 2006-2009.

Actualmente Mota Sánchez es líder de soporte “outlet” de una empresa que administra la cadena de 600 restaurantes en Vancouver, Canadá a los que les da servicio de respuesta de emergencias de análisis de tráfico, redes y telecomunicaciones.

Bajo su espalda, Jesús carga con la responsabilidad del buen funcionamiento de redes y telecomunicaciones del sistema de finanzas de la compañía.

Él es el encargado de garantizar a la empresa que el sistema diseñado para crear, conectar, almacenar y notificar diversos tipos de transacciones financieras marche a la perfección.

Me llevé la resiliencia y la adaptabilidad de la UTCJ

En días pasados, el profesionista estuvo en Ciudad Juárez y aprovechó para visitar la UTCJ, en donde compartió su experiencia laboral obtenida en aquellas tierras de la desbordante costa de la Columbia Británica, que se encuentra dentro de las ciudades de mayor densidad y diversidad étnica de Canadá, con directivos de la institución.

Jesús Martín comentó al secretario Académico de la UTCJ Edgar Omar Lara Enríquez y al director de las carreras de Procesos Industriales y Tecnologías de la Información, Armando Arellano, que gracias a la formación que recibió en la Universidad Tecnológica logró cumplir sus sueños del empleo perfecto.

Bajo su cargo tiene al mando a un equipo de alrededor de 25 ingenieros de todas partes del mundo, y él sólo cuenta con un título de técnico superior universitario obtenido en la UTCJ.

Durante una entrevista con los directivos de la institución, Jesús aseguró que el éxito en su trabajo ha sido la resiliencia y la adaptabilidad. Eso fue lo que se llevó de su universidad.

“En la universidad nos enseñan a básicamente el poder adaptarnos, y el poder resistir a cualquier tipo de cambio, ya sea cambio de metodología educativa, al no tener la seguridad de que se nos van a dar las cosas, sino que simplemente se nos facilitan y nosotros somos autosuficientes”, comentó en la charla.

Agregó que el ser autodidacta también ha sido la clave.

“Estamos en una sociedad donde queremos todo inmediato; no somos propensos a manejar situaciones de estrés y situaciones de presión, en este caso como mí trabajo lo requiere, es un trabajo que ejerce mucha presión, es un trabajo que ejerce mucha adaptabilidad y mucha resiliencia, y yo creo que eso fue lo que me llevé de aquí”, expresó orgulloso.

Indicó que esa metodología de trabajar “duro” y resolver los problemas es lo que diferencia a los mexicanos, “que no le sacan y le entran a lo que es, a lo necesario…”

Los ingenieros y técnicos mexicanos son oro molido en el extranjero

Debido a la diversidad cultural de la población canadiense, la empresa para la que trabaja Mota Sánchez no es la excepción que tenga entre sus empleados ingenieros de todo el mundo, entre los que destacan japoneses, chinos, europeos, norteamericanos, de Indonesia, Tailandia y hasta de Sudáfrica y con ellos diariamente interactúa el ingeniero juarense.

Mota comentó que estos ingenieros con una formación en las mejores escuelas del mundo ven algo especial en los mexicanos.

“Algo que me gustaría recalcar mucho es la capacidad y la adaptabilidad que ellos encuentran en nosotros, porque en algunas otras instituciones o algunas otras metodologías de educación que se enfocan un poco más en la teoría, y no tanto en la práctica que fortalece más la habilidad y la adaptabilidad para poder cambiar diferentes situaciones”, expresó.

Si los ingenieros y técnicos mexicanos tienen que subirse a cambiar un cable, no esperan a que venga una persona certificada, si en sus manos está resolver un problema lo resuelven… no esperan jerarquías, afirmó.

“Aquí en mi universidad a mí me enseñaron a actuar, a responder, a resolver; y en otras instituciones transmiten una mentalidad de delegar y de mandar a sus futuros profesionistas”, añadió.

Dijo que los ingenieros y técnicos mexicanos son oro molido en el extranjero, porque los directivos de empresas transnacionales saben que si emplean a un mexicano las posibilidades son muy grandes.

Aconseja a estudiantes a que se visualicen y a hacer un contexto de vida

Jesús Martín Mota envió el mensaje a todos los estudiantes que actualmente cursan una carrera en la UTCJ, de que se visualicen, a que se hagan un contexto de vida y un concepto de ellos mismos después de terminar su carrera.

Recordó que cuando él cursó la carrera trabajaba en la vecina ciudad de El Paso y todos los días por la tarde tenía que cruzar la frontera y tomar varios camiones para llegar a la Universidad para recibir sus clases.

“Lo hice durante 2 años y medio y todo el tiempo me cansaba, todo el tiempo me hartaba y todo el tiempo me preguntaba qué estoy haciendo si tengo un trabajo, si de aquí sale; pero nunca claudiqué porque yo visualizaba y mentalizaba cómo iba a ser mi situación en tres o cuatro años”, finalizó.