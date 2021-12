By

Trabajadores de Servicios Públicos Municipales, elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, además de organizaciones civiles, empresariales y ciudadanos del suroriente de la ciudad se unieron este día en la Cruzada Limpiando la Entrada de Juárez, tarea en la que dio el arranque el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

El alcalde agradeció el esfuerzo a todos los que acudieron a colaborar con la limpieza de la entrada sur de Ciudad Juárez, operativo que se extenderá después a los puentes internacionales.

“Estamos terminando un proyecto que vamos a presentarle al Fideicomiso de los Puentes Fronterizos para el embellecimiento de la entrada a Ciudad Juárez, desde el Umbral del Milenio hasta la glorieta del kilómetro 20. Queremos convencer a los gobiernos estatal y federal de que se le invierta dinero a la entrada, así como a la glorieta de la Casas Grandes”, expresó.

El edil dijo que observó mucho compromiso y solidaridad de parte de los ciudadanos para con el Gobierno Municipal, lo cual compromete a la administración a trabajar aún más y a hacer bien las cosas.

“Me invitaban ahorita a que yo hiciera algo para la foto, pero no, por respeto a los trabajadores, porque son ellos los que se están poniendo una friega y no me pareció prudente hacerlo para corresponder a esa confianza de la gente”, expresó.