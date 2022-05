By

Profes de la 42 con una mano enfrente y otra atrás

Mejor sería un CDE del PRI para Ciudad Juárez

De la CDMX sale mensaje a Duarte hasta Miami

Descanse en paz Don Hesiquio Trevizo

Invasiones, comodatos ilegales, tiraderos de escombro, deforestación, una planta tratadora de aguas inservible, entre otras nefastas características son las que tienen sumido a El Chamizal en un ecocidio desde que, en 1987, el gobierno federal tomó la perniciosa decisión de entregar su administración al municipio.

Administraciones van y vienen, algunas hasta repitieron, y nadie ha tenido la capacidad, ni la voluntad para rescatar y bien administrar el gran pulmón deportivo, recreativo y cultural de Ciudad Juárez.

La actual administración le echa la culpa al Cabadato de dejar estas deplorables condiciones que actualmente sufre El Chamizal.

Todo esto se ha visibilizado por la lucha que trae el grupo de empresarios encabezados por la familia de la Vega y Carlos Murguía para construir en El Chamizal el Centro de Exposiciones y Convenciones, pero se han enfrentado a la férrea oposición de grupos de ambientalistas de historiadores y de juarenses que aman la ciudad.

Hay muchas voces que claman a la federación para que dé marcha atrás a la decisión de hace 35 años, cuando entregó El Chami al muni y piden que se convierta en área protegida con el grado de parque nacional.

***

Con sendos oficios emitidos el viernes pasado por el nuevo comité de la Sección 42 del SNTE, encabezado por Manuel Quiroz Carbajal, se escusaban de no realizar el festejo del día del niño, ya que el anterior comité dirigido por el pusilánime Ever Avitia dejó temblando la caja de la tesorería y no dejó previsiones.

Así también hicieron mención de que ayer domingo se suspendió el desfile, ni se participaría en un evento grande para celebrar el día del trabajador.

Lo que sí llevaron a efecto muy temprano un reducido grupo de maestros fue depositar una ofrenda floral en el Monumento a Los Trabajadores, ubicado en la avenida Tecnológico y calle Rosa María Fuentes.

Por cierto, con dicho arreglo quedó bien evidente que sí les dejaron temblando las cuentas bancarias del sindicato.

Dicen los fieles seguidores del profe Quiroz que él seguirá en un diálogo permanente y abierto con todas las delegaciones sindicales para conocer de sus demandas y, sobre todo, del estado de desastre que les dejó la pandilla de Ever Avitia y Gabriel Faudoa.

Los jubilados y pensionados ya están esperando que Quiroz cumpla su compromiso, y ya no les aparezca el descuento que arbitrariamente les quitaban de su cheque los anteriores comités ejecutivos seccionales con la permisiva anuencia del Comité Ejecutivo del SNTE.

***

A más de un mes de que fueron electos Alejandro Domínguez y Kenia Durán para la presidencia y la secretaría general del CDE del PRI respectivamente, hasta hoy no se han dignado a poner un pie en esta terregosa frontera para atender a lo que queda del priísmo juarense.

Esa es la estatura política que le ven los dirigentes del tricolor a los diezmados priístas locales.

En este mes sólo han pisado la zona fronteriza de Gerónimo para cruzar la frontera e ir de compras al Paso, Texas. Por estas vísperas ya se asoma la debacle aún mayor que le espera al PRI en el 2024.

Y para añadirle un negativo más, el fantasmal Jaime Cano sólo se aparece cada dos meses para pagar el recibo de la luz con su respectiva reconexión del edificio del tricolor.

Así las cosas, en la sombra que queda del Revolucionario Institucional en Lerdo y Galeana.

***

Como respuesta a César Duarte por haber interpuesto un juicio de amparo en contra de la extradición que está en proceso en el Departamento del Estado norteamericano, alguna buena alma samaritana, desde la ciudad de México, filtró a un medio nacional información para una nota de ocho columnas donde le recuerdan al exgobernador sus diabluras durante sus últimos tres años de mandato.

Según la info publicada por El Universal, cada cinco horas la administración de Duarte pagaba una factura apócrifa y en esos tres años rondó por esos conceptos más de 500 millones de pesos.

Este asunto está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) obvio con gran influencia desde palacio nacional.

Se nota que por ahí pudo haber venido el atento recordatorio hasta Miami, pasando por Washington DC; y por lo tanto la corcholata de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien por cierto es muy amigo del exgobernador debe andar más preocupado por el destape que hizo López obrador de Adán Augusto López que por tratar de defender a su amigo César Duarte Jáquez.

***

Este fin de semana trascendió la noticia del sensible fallecimiento del padre Hesiquio Trevizo, párroco de Jesús Maestro y articulista de El Diario de Juárez. Su partida deja una profunda huella en la diócesis y en todo Ciudad Juárez.

Algunos católicos que seguían las misas los domingos por televisión, todavía lo recuerdan en las trasmisiones de las actividades de la Semana Santa pasada, en los cuales se veía bien.

Don Hesiquio además de ser un gran sacerdote, fue un gran comunicador y con una amplia cultura, no solamente de lo teológico sino de la vida común de los cristianos.

Descanse en paz el padre Hesiquio Trevizo.