El cólera está resurgiendo en su forma más letal, alerta la Organización Mundial de la Salud que pide a los fabricantes de vacunas que incrementen la producción.

En los nueve primeros meses del año, 27 países han informado de brotes de cólera, informó la organización internacional.

“No sólo estamos viendo más brotes, sino más brotes mortales. Los datos de que disponemos -que son limitados- muestran que la tasa media de letalidad en lo que va de año casi triplica la de los últimos cinco años”, dijo el director de la Organización, el doctor Tedros Adhanom Gebreyesus.

En Siria se han notificado más de 10,000 casos sospechosos de cólera sólo en las últimas seis semanas.

Y en Haití, después de más de tres años sin casos, esta semana se han notificado oficialmente dos casos en la capital, Puerto Príncipe, y se están investigando 20 sospechosos y siete muertes en otras zonas. La agencia de la ONU advierte que es probable que el número real de casos sea significativamente mayor.

Aunque el cólera puede matar en cuestión de horas, se puede prevenir con vacunas y acceso a agua potable y saneamiento.

Pero con el creciente número de brotes, la oferta de vacunas no puede seguir el ritmo de la demanda, por lo que la OMS insta a los principales fabricantes de vacunas del mundo a que aumenten la producción.

Unicef asegura que hay 1.2 millones de niños en Puerto Príncipe en riesgo de contraer la enfermedad.

“Las familias no pueden comprar jabón para lavarse las manos, la basura no se recoge en las calles, los hospitales están cerrados o no pueden funcionar. Todos estos ingredientes han convertido a Haití en una bomba de relojería para el cólera. Ahora ha explotado”, dijo Bruno Maes, representante de Unicef en Haití.

SÍNTOMAS

El cólera es una enfermedad extremadamente virulenta que puede causar diarrea acuosa aguda grave. Una persona tarda entre 12 horas y 5 días en mostrar síntomas después de ingerir alimentos o agua contaminados. El cólera afecta tanto a niños como a adultos y puede matar en cuestión de horas si no se trata.

La mayoría de las personas infectadas con V. cholerae no desarrollan ningún síntoma, aunque las bacterias están presentes en sus heces durante 1-10 días después de la infección y se vuelven a vertiendo en el medio ambiente, lo que potencialmente infectan a otras personas.

Entre las personas que desarrollan síntomas, la mayoría tiene síntomas leves o moderados, mientras que una minoría desarrolla diarrea acuosa aguda con deshidratación grave. Esto puede llevar a la muerte si no se trata.

