El factótum Loera sigue respirando por la herida

Se sigue sumando el pan y el circo en Ciudad Juárez

Consejos a los fracasados empresarios del Centro de Convenciones

Después de 60 años se congratula Desarrollo Económico

Con más sombras que luces, la minigira Centroamericana y del Caribe

Pepe Acosta inicia un fuerte proyecto informativo

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, Marko Cortés Mendoza, realiza una gira nacional de activismo político partidista, principalmente por los estados en donde gobierna Acción Nacional, y el pasado fin de semana le tocó estar en Chihuahua.

Para los panistas del estado grande, el encuentro en las instalaciones del gimnasio Rodrigo M. Quevedo con su dirigente nacional les dejó un buen sabor de boca; pero en contraste para quienes analizan el devenir político, el evento tuvo claroscuros.

De entrada, los duchos analistas dicen que uno de los grandes prietitos en el arroz fue el draconiano oficio del área de Desarrollo Social del gobierno capitalino de Marco Bonilla que en papel oficial membretado con sellos y firmas que, literalmente obligaba a toda la burocracia municipal a asistir para llenar el Gym.

Otra de las grandes salpicadas que dejó este evento fue que ahora con motivo de haberse contagiado de influenza, la primera panista del estado María Eugenia Campos, no pudo estar presente para arengar a sus correligionarios quienes se tuvieron que conformar con verla a través de un video dando su mensaje.

Otros no se explican la lógica política de Marko Cortés de destapar a siete personajes blanquiazules rumbo a la candidatura presidencial del 2024, ya que dicen los que saben, lo único que está logrando es pulverizar la fuerza de Acción Nacional; y es que, a esta distancia de la elección, los chairos solamente tienen 3 “corcholatas” lo que les permite concentrar su fuerza política.

Y de entre estos 7 destapes incluyó a Maru Campos, pero no dio una explicación media del por qué lo hizo; los chihuahuenses ven en 8 meses de gobierno que lo más destacado de la gobernadora ha sido sus viajes a Europa y a Estados Unidos, y en los hechos solamente se limita a declarar lo que dice se va a hacer pero que en la práctica están por verse.

Da la impresión de que Cortés no logra asentar su brújula política y la empacadura del Comité Ejecutivo Nacional no logra llenarla; y mientras tanto, no lo dude que para la próxima semana no serán 7 sino 9 o tal vez 10 los que destape en su desdibujado proyecto del 2024.

***

La semana pasada, Juan Carlos Loera de la Rosa prácticamente relanzó su precampaña a la presidencia municipal con la puesta en marcha de la estrategia de comunicación implementada por Manuel del Castillo.

En uno de los temas en los que quiso sobresalir fue en el caso de los barzonistas del noroeste, en donde el estado a través de la Fiscalía trata de ejecutar una cuarentena de órdenes de aprensión; más rápido que Flash salió Loera a lanzar acusaciones político-partidistas contra el fiscal Roberto Fierro y contra la gobernadora Maru Campos.

El tercer tema en donde salió a relucir todo el corralato que lleva anidado dentro de su ser, fue que se hizo presente en la presentación del libro de la exconsejera de la Judicatura de marca corralista Lucha Castro y sin querer queriendo le echó flores a su amigo en desgracia el paseño Javier Corral Jurado.

Muchos morenos se preguntan: ¿hasta dónde le alcanzará a Juan Carlos su renacimiento para tratar de seguir opacando a cruz Pérez Cuéllar rumbo al 2024? Y por supuesto a la siguiente meta de 2027.

Por lo pronto esperan los chihuahuenses que estas intenciones hagan que de una vez por todas deje sus elucubraciones políticas a favor de Claudia Sheinbaum Pardo y de una vez por todas se ponga a trabajar.

***

Este pasado fin de semana de jueves a domingo fue prolífico en esta frontera el pan y el circo auspiciado por diversos funcionarios municipales.

Empezaron por omitir con motivo del Covid-19 el desfile conmemorativo de la batalla de Puebla, pero eso sí con Covid-19 e influenza y lo que se acumule, llevaron a cabo el concierto de los Tigres del Norte en la Plaza de la Mexicanidad en donde el 75 por ciento de los asistentes pagaron boleto y solamente un 25 por ciento fueron recibidos de forma gratuita en la llamada gallopa.

Luego un corporativo cervecero de Monterrey ocupó una gran extensión del área arbolada de El Chamizal, para llevar a cabo durante todo el fin de semana un festival-concierto, obviamente de paga y convirtieron el parque en el antro más grande de la ciudad con venta indiscriminada de cerveza.

Y para rematar, el sábado se inauguró la temporada de futbol americano profesional donde un equipo llamado los jefes inició la temporada con una derrota; este también es el negocio de alguien que después lo dará a conocer Cañonazos.

Sin entrar en más detalles como la triple A, las funciones de box, el basquetbol profesional y la Feria Juárez 2022 etc… lo que pueden vivir y sentir los juarenses es un contrasentido, por un lado, pan y circo que está engrosando varias cuentas bancarias y por otro lado entre la basura, los baches, la desincronización de los semáforos, la inseguridad que ha iniciado de forma fea el mes de mayo; ¿hasta cuándo lo primero tapará lo segundo?

***

La senadora morenista Bertha Caraveo lanzó una seria advertencia al equipo encabezado por Alejandra de la Vega y Carlos Murguía Chávez al decirles que vayan buscando otro predio para que inicien su enésimo intento de construir el Centro de Convenciones, ya que en los hoyos no será.

Aparte de la advertencia bien haría la senadora en poner a trabajar a sus bien pagados asesores y ella misma a elaborar el estudio que se requiere, para que, de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, se declare área natural protegida en su modalidad de parque nacional a El Chamizal, antes de que dejen de subsistir por lo menos dos de sus ecosistemas.

Hasta ahora la representante popular ante el Senado de la república solo ha hecho gala de declaracionitis aguda, pero no se ve que acerque el remedio y el trapito.

El hartazgo de los mexicanos es que los cargos de elección popular solo sirven para el lucimiento personal y para que en medios y en redes sociales con asuntos superfluos, sin entrar al fondo de los temas o como dicen por ahí a los representantes populares no les “chilla la ardilla”.

Estaremos atentos a ver si la senadora, su compañero senador y los diputados federales toman en serio el estudio-gestión de El Chamizal y se lo retiran al municipio para que vuelva a la federación, o simplemente seguirán usufructuando el tema para su lucimiento individual y para el engrandecimiento de su insaciable ego.

***

El presidente de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, Federico Talavera Noriega, celebró con bombo y platillo y con una carta a la opinión pública la decisión del gobierno federal su intención de analizar el proyecto de construcción de un cruce ferroviario en la zona Jerónimo, Santa Teresa que tiene años estancado.

Esa petición de los juarenses tiene desde 1961 cuando en aquel año murieron dos hermanitos arrollados por el tren en plena zona centro.

Desde aquel entonces el proyecto va y viene en todos los sexenios para sacar y trasladar las vías férreas a la zona de Santa Teresa. Pero nada que cristaliza.

Se congratula Desarrollo Económico que esté en “estudio”, no …amen después de 60 años.

***

Si se tuviera que resumir en una frase la única gira que ha realizado en 41 meses de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador, fuera de Estados Unidos, se podía decir que fue: “candil de Centroamérica y del caribe y oscuridad de México”.

Queriéndose convertir AMLO en el líder político moral y hasta económico de los países centroamericanos y del caribe recorrió Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba.

Por allá anunció que México exportaría los programas Sembrando Vida y Construyendo el Futuro a estos países invirtiendo en ello impuestos de los mexicanos por más de mil 200 millones de pesos.

En algunos países anunció que México grabará con cero aranceles las exportaciones de ellos hacia México; en un fin de semana se quiso convertir en el hermano mayor y protector de esta área del centro del continente.

Antes de su partida a esa gira, en México dejó la víbora chillando con su iniciativa de retroforma electoral, con la pelea jurídica de sus íntimos amigos Julio Scherer y Alejandro Gertz Manero.

También dejó a su alfil Claudia Sheinbaum queriendo tapar con un dedo el dictamen de la empresa noruega DNV-GL, encargada de elaborar los peritajes sobre el desplome de la Línea 12 en donde murieron 26 personas y más de 100 resultaron con daños físicos, según afirma la jefa de gobierno el tercer informe es “tendencioso y falso”.

Y de pasada, la secretaría de la Función Pública aprovechó la salida del 01 para exonerar a José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, del asunto del tráfico de influencias y conflicto de interés con la famosa casa gris de Houston.

Y para rematar, la protección del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación frenó la entrega del expediente de Pío López al INE por el asunto de los sobres manila en los que recibió efectivo para la campaña de su hermano El Peje.

Por eso y por otros temas esta gira solo será eso: “candil de Centroamérica y el caribe y oscuridad de México”.

***

Constituyendo un gran equipo, el periodista José Acosta Salcido inicia hoy en punto de la 7:00 de la mañana el programa de noticias y análisis político ‘Plataforma Informativa’ a través de la estación MAXIMA 99.1 FM de frecuencia modulada, así como de diferentes plataformas de redes sociales.

El noticiero será conducido por Pepe Acosta quien se distingue por su convicción y profesionalismo en la gran responsabilidad social de informar a los integrantes de una comunidad como es Ciudad Juárez.

En Plataforma Informativa participarán los reporteros y comunicadores David Compeán, Karla Monroy, Hugo Chávez, Fernando Luevano, Roberto Ortigoza, Ricardo González y otros.

Además, contará con una plataforma sólida de colaboradores como analistas políticos, económicos y del sector social como: César Díaz, Marcos Barraza Urquidi, David Gamboa, Gerardo Hernández Ibarra, Jesús Manuel Salayandía, Manuel Sotelo Suárez, Francisco Llera Pacheco y Oscar Kuri Armendáriz.

Es un proyecto que cocinaron durante dos meses y sus amigos le desean el mejor de los éxitos para que se consolide como una opción informativa entre el público fronterizo.

¡Enhorabuena!