Durante la discusión de las 2 mil 400 reservas del Presupuesto de Egresos de la Federación (2023), en la Cámara de Diputados, la diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar Gil, criticó el gasto de seguridad del gobierno del estado, así como el subejercicio de la Comisión Local de Búsqueda, devolviendo el 84 por ciento de su presupuesto a pesar de ser una demanda sentida de las y los chihuahuenses.

“El principal problema de Chihuahua es el tema de la seguridad. Y, fíjense bien cómo los gobiernos panistas, especialmente este, tratan de resolver la seguridad, quieren construir una muy bonita torre llamada Centinela, porque creen que con fierro, ladrillo y concreto se arregla la seguridad.

Cuatro mil 200 millones de pesos para un edificio de ladrillo, concreto y fierro. Pero no hay capacitación, no hay apoyo a los policías, no hay aumento a los policías. Y estos 4 mil 200 millones los van a gastar en una asignación directa a una empresa que se llama Seguritech. Ni siquiera la van a licitar. Así de transparente y limpios los gobiernos del PAN en el norte”, señaló desde tribuna.

Respecto a la Comisión de Búsqueda, la legisladora indicó que a pesar de que es uno de los problemas más sentidos la desaparición de personas, el gobierno de Chihuahua devolvió a la federación el 84 % del presupuesto para la Comisión de Búsqueda en Chihuahua, es decir, 37 millones de pesos que le devolvieron porque no los usaron.

Y es que, en Chihuahua se mantienen como desaparecidas 527 personas a lo largo del estado. Sin embargo, la Ley responde a las desapariciones ocurridas con anterioridad, por lo que el dato se eleva considerablemente hasta llegar a 3 mil 498. La Auditoría reveló que no se proporcionó información que justificara los motivos por los cuales no se ejercieron dichos recursos ministrados, por lo que éstos no fueron destinados para realizar acciones de búsqueda en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.

Finalmente, la legisladora concluyó: y para la cereza del pastel del ejercicio del gasto, en mi entidad federativa una bonita obra de teatro llamada “La golondrina y el príncipe”, que cuesta 35 millones de pesos por 12 funciones, en una calamidad de que creen que con eso van a promover la cultura.