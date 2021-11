By

Campaña sobre rieles

No escuchan al secre

Ebrard el bueno; encuesta

Cierran bodega de libros

Se salió José Reyes Baeza

Un fiasco más se suma a la larga lista de espejitos que se ha dedicado a vender el chihuahuita Fernando Villarreal.

El dirigente de la agrupación chaira, que lleva por nombre División del Norte, se ha dedicado a vender ilusiones falsas en diferentes administraciones municipales y hasta en el CEN de Morena

A este personaje se le conoce en Ciudad Juárez desde que fue contratado en la administración de José Reyes Ferriz el “cuchicuchi”, anduvo por el rumbo de Centros Comunitarios y como es de suponerse salió mal.

También apareció en la administración municipal del presidente Javier Garfio Pacheco en el municipio de Chihuahua, y fue dado de baja por indicación directa del mismo presidente.

Después se le vio haciendo acopio de información en el programa federal Progresa, y hasta ofreció un plan de promoción del voto a la administración municipal de esta frontera en 2013-2016.

También vendió caro su amor fingido en la elección estatal para el PRI en el 2016.

Después utilizó sus artes y se convirtió en secretario particular con la ex presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, que fue cuando tuvo la ocurrencia de formar la fracasada agrupación División del Norte

También salió por piernas de la ciudad de México y regresó al estado; en esta ciudad, para variar, está teniendo un sonoro fracaso en El Foro “Políticas Públicas por la Transformación de Ciudad Juárez”, en donde a todo el mundo hizo creer que traería al suspirante a la presidencia de la república Marcelo Ebrard y al director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez.

Cosa que salió un engaño más y este martes pasado todo mundo se quedó esperando a dichos ponentes que nunca llegaron.

Hasta cuando esta fantasmagórica organización y su creador seguirán engatusando a tricolores y chairos y a cualquier incauto que se deje.

*****

En un ambiente campirano para no perder la costumbre y haciendo uso de los recursos y vehículos del Sindicato, se llevó a cabo una “reunión secreta” en ciudad Juárez como parte de la campaña de Gabriel Faudoa como candidato oficial de Ever Avitia y René Frías.

Faudoa es aspirante a dirigir la Sección 42 del SNTE y el lunes por la tarde, acompañado de algunos miembros del comité comisionados por Ever Avitia tuvieron una encerrona para reforzar la estrategia de conservar la dirigencia del sindicato.

En ese encierro este singular personaje dirigió un mensaje, en el que promete hasta lo que actualmente el operador número uno del secretario general no ha podido lograr.

Sin duda que Gabriel Faudoa es un santo muy paseado en la grilla sindical y con una amplia experiencia como gestor, pero en los negocios personales, nomás no da una a la hora de gestionar en beneficio del magisterio al que aspira a dirigir.

Dicho sea de paso, que por más de 20 años ha estado alejado del trabajo en las aulas porque no ha pisado una escuela en todos sus años de servicio.

Hay quien dice que los gises para Faudoa son como la kryptonita para supermán.

Para rematar sus operadores empezaron a circular, después de la reunión un mensaje por WhatsApp en el que resaltaban las virtudes y bondades de ese candidato; bastaría recordarles cómo fue parte importante del golpe asestado al magisterio en el tema de los seguros recientemente.

No se diga años atrás, lo que denota que esa ruta de campaña va como tren bala, a mucha velocidad, pero sin frenos, la que sin duda tarde que temprano terminará descarrilándose.

******

Tal parece que la inexperiencia política de algunos morenistas en el Cabildo seguirá manteniendo una relación tensa entre el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y los regidores de oposición.

Los que dieron la nota fueron la Síndica Municipal, Esther Mejía y el novel regidor Antonio “Pañalitos” Domínguez, quienes parecen no escuchar las recomendaciones del secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz, de no politizar los temas sensibles que se abordan durante las sesiones.

En la pasada sesión previa de cabildo, ambos personajes dieron una verdadera cátedra de lo que es faltarle al respeto a los ciudadanos.

Y es que los regidores discutieron una propuesta para exhortar al gobierno federal a que surta las medicinas que requieren los cientos de niños con cáncer que son atendidos en clínicas y hospitales de la ciudad, pero lejos de respaldar con decisión esta iniciativa, ambos representantes populares arremetieron contra los gobiernos opositores al régimen de López Obrador al que justifican e idolatran sin importar que los niños mueran por falta de medicamento.

Pero lo peor del caso es que lo hicieron frente a madres de niños con cáncer que acudieron a dar testimonio del verdadero infierno que viven por la necedad del gobierno federal de comprar medicamentos a las farmacéuticas mexicanas, porque dice, pertenecen a la llamada mafia del poder.

Finalmente, en la sesión de cabildo de ayer, los regidores aprobaron la otorgación de un apoyo de 100 mil pesos para la compra de medicamento, a familias de niños con cáncer.

*****

La última encuesta para la grande de 2024 que anda circulando por ahí en el ominoso mundo de las redes sociales, es la de Berumen la cual deja ver que, si la elección fuera el próximo fin de semana se la llevaría Morena con Marcelo Ebrard.

El canciller mexicano se encuentra en la preferencia de los encuestados para ser el candidato a la presidencia de la república por Morena con un 39.0 por ciento contra un 28.2 por ciento de Claudia Sheinbaum.

Por partido Morena obtiene el 51.5 de la simpatía de los electores encuestados.

Por los azules, que, si no fueran en alianza, el joven maravilla Ricardo Anaya lidera el nivel de aprobación con un 41.7 por ciento dentro de Acción Nacional.

Por el alicaído PRI, el senador Miguel Ángel Osorio Chong va a la cabeza dentro del tricolor con un 29.4 por ciento de aprobación de los encuestados.

Por los que están a punto de desaparecer el PRD está Miguel Ángel Mancera con un 40.0 por ciento y por Movimiento Ciudadano, el joven Luis Donaldo Colosio con un 43.9 por ciento de aceptación.

*****

La bodega de libros de texto gratuitos que se encuentra en las inmediaciones del eje vial Juan Gabriel y calle Sanders desde ayer permanece desolada, ya que de los 15 trabajadores desafortunadamente la mayoría tuvieron que retirarse por presentar síntomas del Covid-19.

A este caso se les suma el de las oficinas de la Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) en el Pueblito mexicano, el Cbetis 114, la federal 1 turno vespertino y algunas otras secundarias y primarias; en estado ya suman decenas.

La pregunta es si realmente se están respetando los protocolos sanitarios o si alguien se los está pasando olímpicamente por el arco del triunfo.

En esto debería de estar unidos, aunque guardando la sana distancia, tanto la Secretaría de Educación como la de Salud.

*****

Sin decir agua va y sin explicación alguna, el exgobernador José Reyes Baeza se salió del grupo de WhatsApp que fue creado exprofeso desde 2018 para apoyar su campaña a senador.

El grupo “Amigos Juarenses con Reyes Baeza” al inició sirvió para acciones, promociones electorales y después de la fallida campaña continuó con asuntos meramente sociales.

El pasado lunes a los miembros de ese grupo les sorprendió que sin dejar algún mensaje Reyes Baeza abandonó el grupo.

Por lo que al administrador del grupo de whats, José Luis Canales de la Vega, no le quedó otra que cambiar el nombre a simplemente “Amigos”.

Ahora los integrantes del chat se preguntan: ¿qué le habrá picado al deliciense para haber abandonado súbitamente el grupo? ¿Será una señal de que se retira de la política o quizá se retira del PRI?, la duda solamente la despejará él.

******

Parece no importarles a las autoridades norteamericana la muerte del joven paseño acaecida a metros del puente internacional.

Hasta el día de ayer no se ha conocido que este interviniendo el Consulado de Estados Unidos en las investigaciones, en el evento donde desafortunadamente perdió la vida el joven con ciudadanía norteamericana

A ese silencio se agrega el mutismo que durante todo el día guardaron la Guardia Nacional y el fiscal de la Zona Norte, Manuel Carrasco Chacón, ya que no informaron a los medios ningún avance y otra vez este lamentable asunto se encuentra en la total opacidad.

Seguiremos pendiente de este caso.