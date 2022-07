Semanas después del asesinato de dos sacerdotes jesuitas al interior de una iglesia, ubicada en la comunidad de Cerocahui, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, sumado a las recientes agresiones a religiosos, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) pidieron a otros grupos delictivos, a nombre de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, que la guerra “sea entre nosotros y no meternos con quien no nos debemos meter”.

En un video que circula en redes sociales, 15 hombres vestidos con uniformes tipo militar, fuertemente armados e identificados como parte del CJNG, pidieron a los demás cárteles que no se metan con ninguna religión, “especialmente con los católicos”, y los sacerdotes, pues ellos sólo buscan dar la palabra de Dios.

“Por este medio me comunico con todos los cárteles para invitarlos a que la guerra sea entre nosotros y no meternos con quien no nos debemos de meter, no meternos con ninguna religión, ni sus pastores o seguidores, especialmente con los católicos, no molestar a los sacerdotes como como se ha estado viendo últimamente, ellos se merecen un respeto especial, son personas que solamente se dedican a dar la palabra de Dios y ayudar a quien lo necesita”, expresa uno de los hombres.

Asimismo, el líder del CJNG hizo un llamado a los grupos contrarios a que no molesten tampoco a los doctores y enfermeros, ni tampoco a los maestros que “van a las rancherías de los pueblos” a hacer su trabajo.

“Atentamente Mencho Oseguera, puro CJNG, nosotros somos gente con la gente”, concluyó el mensaje.

El pasado 20 de junio fueron asesinados dos sacerdotes jesuitas, presuntamente por José ‘N’ alias ‘El Chueco’, quien perseguía al guía de turistas Pedro Eliodo Palma, quien estaba refugiado en el templo de la orden.

Poco después, el obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega, denunció que durante una gira por Jalisco fue interceptado por civiles armados que controlaban el paso de los vehículos por la carretera.

