El 4 de Marzo será el día que el crucero más grande del mundo dará la bienvenida a los pasajeros a bordo por primera vez.

La proa del Wonder of the Seas de 362 metros alcanzaría la parte superior del Empire State Building de Nueva York si el barco estuviera en posición vertical.

El crucero, que puede albergar a 6.988 invitados y 2.300 miembros de la tripulación, realizará su viaje inaugural desde Florida hasta el Caribe el viernes 4 de marzo.

Con un peso de más de 237 000 toneladas brutas, el Wonder of the Seas supera a su hermano Symphony of the Seas de 2018 en más de 8700 toneladas brutas.

Wonder of the Seas operará cruceros de cinco a siete noches desde Fort Lauderdale en Florida hacia el Caribe desde marzo hasta abril. Luego navegará a Barcelona y Roma en mayo para la temporada de verano.

Royal Caribbean comenzó la construcción del buque en Francia en 2019. El barco de 18 cubiertas llegó a Florida el 20 de febrero.

Cuenta con ocho vecindarios distintos, incluido Central Park, que está lleno de plantas reales de un extremo a otro de la cubierta.

Otra cubierta presenta un tobogán llamado The Ultimate Abyss, que según la compañía es el más alto en el mar.

Michael Bayley, presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean International, dijo: “Con la mitad de nuestra flota navegando nuevamente, nos sentimos alentados por lo que estamos viendo.

Estas regiones están en condiciones de dar la bienvenida a un barco nuevo e innovador como el Wonder of the Seas”.

El mega crucero estaba programado para navegar a Dubai en 2021 como parte de su temporada inicial en el mar, pero los planes se archivaron debido a la pandemia de coronavirus.