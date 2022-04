Quedó chico estacionamiento de nueva clínica del muni

El grupo Chihuahua del PRI le sigue haciendo el feo a Juárez

En buen brete se metió AMLO con los de la Casa Blanca

Denuncian acoso sexual en el comité juvenil del PAN

En campaña la hoy gobernadora Maru Campos hizo varias promesas a los juarenses, entre las que destaca que gobernaría dos días desde esta ciudad fronteriza; ya han pasado seis meses de que tomó las riendas del estado y parece que todo quedó en eso: promesas.

Mucho ruido en campaña y al principio de la administración y pocas nueces con el paso del tiempo.

La última vez que estuvo en Ciudad Juárez fue el 11 de marzo cuando vino a ofrecer una disculpa pública por el caso de Silvia Arce en el memorial del Campo Algodonero.

Queda claro que hay semanas completas que Maru no viene a esta frontera, pero sí se le ha visto en viajes al extranjero como el que realizó a España y Washington DC, viajes a la Ciudad de México y por el interior del país y se da el tiempo para acudir a atender asuntos de su partido.

Ayer la gobernadora viajó a Guanajuato en donde se reunió con sus compañeros gobernadores que pertenecen a la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional.

Mientras tanto en la metrópoli de Juárez los problemas de seguridad pública y los faltantes son pan de todos los días; por ejemplo, en Pensiones Civiles del Estado sigue la crisis por el mal servicio médico y la falta de medicamentos; el proyecto del BRT 2 y la subtroncal siguen sin ser concluidos y mucho menos se han puesto en funcionamiento.

El BRT 1 que data del sexenio de Duarte esta trabajando con camiones escolares de desecho de Estados Unidos en un completo desorden.

En ningún punto cardinal de la ciudad se logra ubicar la sede en donde se hospedará a la Secretaría de Seguridad Pública, dentro de 24 días que tienen como plazo para trasladarla a esta localidad.

De los proyectos que se encuentran dentro del Fidecomiso de los Puentes Internacionales no se sabe nada, lo único que se conoce de ese Fidecomiso es que el edificio que inauguró Sergio Madero y Javier Corral en los últimos días de su gobierno literalmente se está cayendo.

Total, que estos seis meses no se ve por ningún lado que aterrice un proyecto en firme del gobierno del estado.

Lo que, si empieza a sonar muy fuerte y a sorprender a más de uno, es que la gobernadora y sus tres principales operadores tienen enfocado todo su esfuerzo para posicionarla como precandidata a la presidencia de la república que estará en juego en 2024.

Pero se les olvida a estos súper asesores que antes de correr hay que caminar, y antes de caminar hay que saber gatear.

****

En días pasados la clínica de primer contacto que alberga los consultorios para empleados municipales abrió sus puertas, luego de las múltiples quejas por parte de los derechohabientes por el deficiente servicio médico que venía prestando el municipio.

La nueva clínica se localiza en el cruce de Vicente Guerrero y Adolfo de la Huerta y llama la atención que el estacionamiento del edificio quedó chico para los que ahí acuden diariamente a consulta, pues apenas caben cinco vehículos en el aparcamiento.

Alguien debería decirle a la directora de salud, Dafne Santana, que el municipio tenía otras opciones de inmuebles propios para instalar ese centro de salud para el servicio médico de los empleados y sus familias.

Vale recordar que en administraciones priístas pasadas se invirtieron 15 millones de pesos en la rehabilitación de un inmueble ubicado en la calle Mauricio Corredor e Ignacio Alatorre en el primer cuadro de la ciudad, el cual se usó como un centro de salud para atender a pacientes con enfermedades de trasmisión sexual.

Sin embargo, la mala decisión administrativa del exalcalde Armando Cabada cerró la clínica para instalar en ese lugar a la Dirección de Comercio.

Por usar esas instalaciones el municipio no pagaría ninguna renta y le sacarían mejor provecho porque son más amplias y están mejor acondicionadas que el edificio en donde abrieron los nuevos consultorios.

*****

Los pocos priístas que quedan en Juárez se preguntan sí el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Alejandro Domínguez y la secretaria general Kenia Durán, saben el daño político que le hicieron a los militantes cuando los excluyeron del Comité.

Los tricolores fronterizos conocen con precisión que los hicieron a un lado y se quedaron con la mayor parte del pastel del CDE.

Y es por ello por lo que después de casi tres semanas de la imposición de Graciela Ortíz y Alejandro “Alito” Moreno, los nuevos dirigentes estatales no se han dignado a visitar tierras fronterizas.

Aunque los priístas de esta localidad comentan que con qué cara y bajo qué argumentos pueden venir a explicar la ninguneada que le dieron a la hora de repartirse la presidencia y la secretaría general del Comité estatal del partido.

Con estas acciones, dicen los priístas de viejo cuño, que solo están orillando al tricolor a convertirse en un apéndice del PAN, similar a lo que son el Partido del Trabajo y el Partido Verde para Morena: unos paleros.

Con estos esquemas impositivos no se puede lograr catapultar a este partido hacia nuevas prácticas y nuevos escenarios que lo vuelva a poner entre la primera y la segunda fuerza política a nivel nacional, estatal y municipal.

*****

Con eso de que el presidente de la república presentó su iniciativa de contrarreforma eléctrica, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, ya quiere trasladar su oficina a Palacio Nacional.

Y es que el diplomático se la pasa más tiempo entrando y saliendo por la puerta del palacio que da a la calle Corregidora, para convencer a Andrés Manuel López Obrador de que su propuesta de contrarreforma eléctrica es una violación flagrante a las reglas del TEMEC, y para advertirle a tiempo, antes de llevarlo ante los paneles de controversias del propio tratado.

Nadie sabe hasta dónde AMLO soportará la presión de los empresarios y los legisladores norteamericanos que están en contra del proyecto de la cuatroté. Los emisarios del presidente Joe Biden no han podido convencer al inquilino de Palacio.

Este tema seguirá dando mucho de qué hablar.

Por lo pronto, el día de hoy veremos en que sentido se pronuncian los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si declaran constitucional o inconstitucional la reforma a la ley secundaria de la energía eléctrica que votaron a favor de Morena y sus Aliados en el 2021.

****

Las quejas de agresiones y acoso sexual que han denunciado los jóvenes del Partido Acción Nacional (PAN), no han tenido eco ni en la dirigencia local, ni en la dirigencia estatal, al contrario, han sido amenazados con ficharlos si denuncian estás aseveraciones.

En el juvenil del PAN se han repetido y denunciado frecuentemente agresiones y acosos sexuales entre jóvenes y la dirigencia municipal y estatal.

Lo más delicado es que ni Joob Quintín y el Gabo Díaz, no sólo omiten intervenir para evitarlo, como corresponde a los dirigentes, sino que, toman partido y sugieren que las acusaciones se diriman a golpes.

Marco Polo hace la parte electoral de gobierno en Juárez y operador político de Gabo Díaz en Juárez.

Tal es el caso de una persona llamada Marco Polo, quien se ostenta como el operador político de la Gobernadora Maru Campos en Juárez, quien le sugirió a varios jóvenes panistas que los pondrán en la lista “negra” si se atreven a denunciar la situación que vive el comité juvenil, inclusive, hubo mensajes a diestra y siniestra que se le atribuyen al tal Marco Polo que dicen “Ya déjense de mamadas y alíniense” y les sugiere que las acusaciones “se solucionen” a chingazos y si es entre todos, mejor.