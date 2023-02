Miguel Orta de regreso a Juárez

¡Aguas con los fraudes!

Reintegran a empleados al sindicato del Municipio

Los escoltas del fiscal César Jáuregui Moreno se vieron involucrados en un accidente, en donde cuatro personas resultaron lesionadas allá en la capital del estado.

El hecho despertó el interés de los chihuahuenses, ya que una de las camionetas de la guardia ejecutiva del abogado arrolló a cuatro personas y además causó daños materiales a una propiedad.

Los hechos ocurrieron en la menudería Las Campanas ubicada en la calle Ángel Trías, cuando el escolta que conducía la camioneta Suburban perdió el control y arrolló a las cuatro personas que se encontraban en la banqueta.

Dos de los afectados resultaron con lesiones leves; otra de las personas tuvo que acudir al hospital, sólo lo que se sabe es que no tiene fracturas; pero la cuarta víctima del accidente, una mujer joven, si sufrió lesiones graves de tibia.

No cabe duda de que el que iba frente del volante, cuando menos, andaba trasnochado ya que saliendo del estacionamiento de la menudería impactó a las cuatro personas y luego a un negocio.

A esto se debe agregar los daños que haya sufrido el vehículo donde trasladan al fiscal; sólo se espera que todo quede clarificado y no porque los responsables sean parte del gobierno del estado se les vaya a proteger.

Vale destacar que el fiscal César Jáuregui estuvo muy pendiente de los lesionados, incluso se dio el tiempo para visitar a las dos personas en el hospital hasta donde fueron llevados a recibir atención médica.

****

Ayer se despidió por feis el coordinador administrativo de la Secretaría de Educación y Deporte del gobierno del estado Miguel Orta.

El doctor Miguel Orta se despidió del cargo, aunque deja entrever que recibirá un reacomodo en un cargo de gobierno estatal aquí en Ciudad Juárez.

En los corrillos políticos de Juárez se dice que puede llegar a dirigir el Colegio Chihuahua y hasta también se especula que pudiera ser el nuevo subsecretario de esa Secretaría aquí en la Zona Norte, lo que podría dejar fuera a Maurilio Fuentes, aunque eso es menos probable ya que ambos pertenecen al equipo político del exsecretario de Educación Javier González Mocken.

Pero ya estaremos informando cuál es el destino de Miguel Orta.

Lo que sí es cierto es que la nueva secretaria Sandra Gutiérrez para los asuntos administrativos y de los dineros necesita alguien de mayor confianza y más cercano a ella.

****

La regularización de autos chocolate en México continuará durante este mes de febrero, sin embargo y aunque quedan varias semanas para la fecha límite, solicitan a quienes estén interesados en hacer el trámite, lo hagan de manera precavida, pues se ha reportado que hay un nuevo fraude.

El modus operandi va dirigido principalmente contra adultos mayores y se trata de presuntos gestores que prometen ayudarlos con los trámites de regularización, tanto de automotores de fabricación norteamericana como europeos y asiáticos, cuando en realidad estos últimos no son sujetos a regularizarse.

Los ventajosos sólo buscan quedarse con el dinero de los que obran de buena fe.

****

Finalmente el Sindicato Único de Trabajadores del Municipio (SUTM) acató la orden del Poder Judicial de la Federación de restituir a cuatro empleados municipales que fueron expulsados del sindicato el pasado mes de febrero de 2018.

Los trabajadores Mauricio Martínez, Luis Enrique Cárdenas, René y Rigoberto Estrada se presentaron en la pasada Asamblea del SUTM sin ningún problema.

Al llegar a la Asamblea se registraron como lo hacen todos los sindicalizados para su asistencia.

Una vez que entraron procedieron a sentarse para escuchar a los dirigentes encabezado por Carlos Villegas.

En el punto de asuntos generales se bajó Rigoberto Estrada a decir unas palabras de agradecimiento a los compañeros sindicalizados, lo cual fue fue bien recibido, sin ninguna novedad.