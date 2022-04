By

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que la directora del Instituto de Biología de la UNAM, Susana Aurora Magallón Puebla, fue elegida como miembro de la American Academy of Arts and Sciences de Estados Unidos.

Magallón Puebla, es una de las 261 personalidades elegidas en 2022. La académica forma parte de la Clase II, Ciencias Biológicas, sección 4 “Evolución y Ecología”, junto con 10 destacados científicos más de otras universidades del mundo como Stanford, Princeton y Sydney.

La UNAM añadió que otros mexicanos miembros del reconocido centro de investigación son: Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura 1990; los universitarios Marcos Moshinsky, investigador emérito del Instituto de Física; José Sarukhán Kermez, exrector de la UNAM y fundador del Instituto de Ecología; y Valeria Souza Saldívar, investigadora del Instituto de Ecología.

La academia fue fundada en 1780, desde entonces líderes a nivel mundial en los ámbitos de las artes y las ciencias han formado parte de esta, entre ellos Charles Darwin, Albert Einstein y Marie Curie.

Perfil

Susana Aurora Magallón Puebla es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde también obtuvo el grado de maestra en Ciencias en Biología Vegetal; hizo el doctorado en la Universidad de Chicago y realizó una estancia posdoctoral en la Universidad de California, Davis.

En 2001 se integró al Instituto de Biología. Sus líneas de estudio son la evolución de la estructura floral, la dinámica macroevolutiva de diversificación de plantas terrestres, y los mecanismos de adquisición de riqueza de especies en linajes hiperdiversos. Estas investigaciones las realiza integrando datos morfológicos y moleculares de especies vivientes y fósiles, y utilizando métodos paramétricos de la filogenética macroevolutiva.

Entre sus principales aportaciones están un método de momentos para estimar la tasa de diversificación, un marco de referencia temporal de las angiospermas y la estimación de los atributos morfológicos de la flor ancestral.

Ha sido responsable de proyectos de investigación financiados por PAPIIT-UNAM y el Conacyt, incluido uno dentro del programa Fronteras de la Ciencia.

Es precursora y líder de grupo en la filogenética macroevolutiva en México; en el ámbito mundial es líder en la investigación de la evolución floral y diversificación de las angiospermas.

Entre los reconocimientos recibidos destacan: Isabel Cookson Award (Botanical Society of America); Maynard Moseley Award (Botanical Society of America); Karling Award (American Society of Plant Taxonomists). Asimismo, la Medalla Gabino Barreda y el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz.

Fue nombrada Investigadora Asociada del Field Museum, Chicago. Ha sido miembro de los Consejos Científicos de DIVERSITAS (core project bioGENESIS), la Society of Systematic Biologists y la American Society of Plant Taxonomists.

Ha sido editora de la Revista Mexicana de Biodiversidad; Evolution; International Journal of Plant Sciences; y New Phytologist. Una distinción especial es haber sido electa presidenta de la Society of Systematic Biologists (2017-2019).

