El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, exhorta a la población a extremar cuidado ante el cambio de temperaturas para evitar enfermedades, principalmente las relacionadas con las vías respiratorias.

El encargado de la Jefatura de Prestaciones Médicas, doctor José Daniel Figueroa Alonzo, destacó que se deben de extremar las medidas de cuidado en niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y adultos mayores, ya que son los grupos de población más vulnerables.

Entre las recomendaciones destacan las siguientes:

-Abrigarse bien antes de salir a la calle.

-Evitar realizar actividades físicas al aire libre durante la mañana o por la noche.

-Incrementar el consumo de líquidos.

-Consumir frutas y verduras ricas en Vitamina C (naranja, limón, toronja, guayaba, mandarina, entre otras).

-Comer carbohidratos, sin excederse (pan integral, cereales con trigo, etc.).

-Evitar el contacto estrecho con una persona enferma, para no contagiarse.

-Mantener al corriente el esquema de vacunación de los niños.

-Ventilar la casa.

-Revisar las instalaciones de gas que estén bien cerradas y sin fugas.

-Evitar el uso de anafres y braceros dentro de la vivienda.

-Evitar cambios bruscos de temperatura.

-Evitar fumar en lugares cerrados.

-Lavarse las manos con agua y jabón después de volver de la calle, antes de cocinar o comer y después de ir al baño o cambiar pañales.

-No automedicarse, ya que el consumo de remedios sin receta puede producir intoxicación y ocultar los síntomas de la enfermedad, dificultando un diagnóstico correcto y empeorando el cuadro clínico.

Finalmente, Figueroa Alonzo destacó que ante cualquier malestar, se debe acudir a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) de su adscripción a checarse en el programa PREVENIMSS, y en caso de tener algún síntoma, atender y dar seguimiento oportuno.