Ante la prevalencia de los pronósticos de frío intenso e incluso de la presencia de una tormenta invernal en las próximas horas en la entidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), emite las siguientes recomendaciones a la población en general.

• Abrigarse de forma adecuada (de preferencia con varias capas de ropa)

• No exponerse a las bajas temperaturas

• Usar suficientes cobijas durante la noche y madrugada, que es cuando desciende la temperatura

• Tratar de mantenerse seco, ya que la humedad enfría el cuerpo rápidamente

• Tener cuidado con los sistemas de calentamiento para que no se respiren gases que provoquen intoxicación en las personas

• Mantener ventiladas las habitaciones donde existan fuentes de calor como chimeneas, calentones u hornillos

• Evitar instalar anafres o fogatas al interior del hogar, a fin de evitar intoxicaciones por monóxido de carbono

• Tener cuidado con el manejo de velas, no dejarlas encendidas, porque pueden provocar un incendio

• Asegurarse que las estufas de carbón, eléctricas y de gas estén alejadas de las cortinas

• Mantener a los niños retirados de estufas y braseros

• Atender las recomendaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil en caso de contingencias propiciadas por el frío intenso

De ser necesario, se debe de acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) o al área de urgencias de las unidades hospitalarias, para la atención oportuna.