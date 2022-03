By

La Coordinación Estatal de Protección Civil, hace un exhorto a la población a mantener las medidas preventivas ante la presencia de fuertes vientos a partir de la tarde de este miércoles en el territorio estatal.

Con base en el pronóstico emitido, por el Servicio Meteorológico Nacional, indica que, para este jueves y viernes se prevé la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste y norte del país, en interacción con un vaguada polar, que favorecerán la presencia de fuertes rachas de viento sobre gran parte del estado y el marcado descenso de temperaturas para este próximo fin de semana, con la posible caída de caída de nieve y gua nieve sobre la región fronteriza y zonas altas de montaña de la sierra Tarahumara.

Además, se espera también la posible caída de nieve y agua nieve sobre la zona. ante estas condiciones previstas, la CEPC pide a la población a tomar medidas preventivas con el fin de evitar accidentes, mediante las siguientes recomendaciones:

En casa. –

• No salgas de casa si no es necesario.

• Asegura laminas, techos, malla sombra, puertas, ventanas u objetos estén debidamente asegurados

• Retira árboles en mal estado.

• Verifica el estado de bardas de tu vivienda que pudieran tener riesgo de caer.

En calles o avenidas. –

• Aléjate de cornisas, muros, o árboles, que puedan llegar a desprenderse.

• Toma precauciones delante de edificaciones en construcción o en mal estado.

• No te protejas del viento ni circules por lugares como muros, árboles o edificios en mal estado o en construcción.

• No realices fogatas y no arrojes colillas de cigarro.

Al conducir. –

• Maneja con precaución, enciende las luces intermitentes en caso de presencia de tolvaneras o bien aplaza tu viaje.

• Si viaja en vehículo busque una zona segura y estaciónese mientras pasan los fuertes vientos.

• Infórmate de las condiciones meteorológicas de la zona a la que te vas a dirige.

La CEPC señala que es importante en esta temporada de vientos, estar atentos a cualquier comunicación oficial que se transmita por los diversos canales de comunicación oficial, además de evitar cambios bruscos de temperatura y ante cualquier situación de emergencia comunicarse al 911.