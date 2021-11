La Secretaría de Seguridad Pública Municipal emite una serie de recomendaciones para evitar que la ciudadanía sea víctima de extorsión y fraude a través de llamadas telefónicas.

Cabe señalar que estos sujetos actúan con intimidación psicológica al tener datos de los negocios e integrantes de la familia a quien buscan extorsionar, mismos que consiguen por medio de directorios telefónicos, páginas gubernamentales o redes sociales.

Por todo lo anterior se recomienda no contestar llamadas desconocidas de ladas del sur de la república mexicana, ni hacer los depósitos bancarios que les exigen, mucho menos aportar información personal o de los negocios familiares.

En caso de contestar por error, cuelgue y denúncielo inmediatamente al número de emergencia 911, a los teléfonos comunitarios de los diferentes distritos policiales siendo los siguientes:

– Distrito Valle 656-265-1831

– Distrito Oriente 656-597-4213

– Distrito Sur 656-247-0305

– Distrito Poniente 656- 493-3587

– Distrito Universidad 656-218-5732

– Distrito Centro 656-820-2937

– Distrito Riveras 656-860-6661

La SSPM se mantendrá pendiente para evitar que ciudadanos caigan en la extorsión y hace las siguientes recomendaciones:

-Llamar a la policía en caso de recibir una llamada de extorsión

-Colgar de manera inmediata y localizar a sus familiares

-No caer en pánico y mantener la calma

-No permitir que menores de edad contesten los teléfonos, pues brindan información privilegiada

-No contestar ladas desconocidas

-No participar en encuestas desconocidas que piden información importante