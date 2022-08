La Activación de la alerta amarilla por lluvia (de Riesgo Moderado), así como también la alerta de inundación para el día Viernes (19/08/2022) al sábado (21/08/2022) por la posibilidad de lluvias fuertes e inundaciones repentinas.

Se habilita la Estación de Bomberos Número 10 como albergue temporal el cual se ubica en las Calles Isla Jamaica e Isla Mindanao de la Colonia Plutarco Elías Calles.

Puede solicitar el apoyo de Rescate, Bomberos y secretaria de Seguridad Pública para su traslado.

La situación de alerta quiere decir que por motivos de prevención se realizan las siguientes recomendaciones:

➢ Intenta permanecer en un lugar seguro.

➢ Sacá de balcones y ventanas objetos que puedan volarse.

➢ Evitá transitar por calles inundadas.

➢ Evitá tocar postes, cajas de luz o cables.

➢ Circula despacio, con luces de posición y cinturón.

➢ No cruces arroyos, ríos, vados y desniveles.

➢ No intentes pasar a pie una corriente de agua que llegue a las

rodillas.

➢ No saques basura, bolsas u objetos que obstruyan desagües.

➢ Ante presencia de lluvia, evite refugiarse bajo árboles, ya que estos

atraen la descarga eléctrica de los rayos.

➢ Desconecte la energía eléctrica si el agua entra en la vivienda y

amenaza a las instalaciones.

➢ Evita Salir si no es necesario.

Sobre todo, se pide serenidad y que sigan las medidas enumeradas anteriormente.