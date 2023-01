By

Luego de los acontecimientos de esta mañana en el Cereso Estatal No. 3, el Presidente Municipal Cruz Pérez Cuellar, informó que tanto Seguridad Vial Como la Coordinación de Seguridad Vial se encuentran en alerta y custodiadas para evitar un posible ataque en su contra.

Resaltó que por el momento no se tiene información de que pudiera registrarse un acontecimiento en su contra o en contra de la ciudadanía, pero se debe ser prudente y “si no hay nada que hacer en la calle, no hay que salir”.

Indicó que lo sucedido fue precisamente derivado del trabajo de los agentes municipales y se toparon con estas personas y por ello lo sucedido.

Asimismo, indicó que la información que él tiene en cuanto al suceso en el Cereso, es de diez custodios sin vida y cuatro reos, sin embargo, la información oficial la emitirá la Fiscalía en unas horas más tarde ya que este penal pertenece al Estado y el Municipio no es la instancia para brindar la información oficial de lo sucedido.

Señaló que luego de registrarse la fuga en dicho penal, se registraron algunos hechos donde intervinieron elementos de Seguridad Publica, en cuyos hechos se registraron al menos tres delincuentes sin vida y cinco detenidos, pero será un poco más tarde cuando se den a conocer mayores detalles.

Pérez Cuellar también aseguro que, durante estos eventos con intervención de agentes municipales, se aseguraron al menos 14 armas largas, pero será más tarde cuando se dé a conocer información detallada, finalizó.