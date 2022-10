By

Flor Rocío no se queda atrás

Cuando menos en El Paso avisan

En paro estatal los Cecytech

El estado reacciona a modo tortuga

El nuevo director de Desarrollo Social del municipio Hugo Vallejo cargó hasta con la mascota, y se llevó toda la nómina de Atención Ciudadana y los reubicó en su nuevo nido en edificio de López Mateos.

Este movimiento causó zozobra política en el equipo de Arturo Urquidi porque en su nueva dirección de Comercio no caben todos los expulsados por el nuevo huésped de Desarrollo Social.

Pero lo que más ha causado urticaria, es que el equipo del ojinaguense y expanista Urquidi fue el que más aportó al triunfo electoral del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, y hoy le pagan con esa moneda.

El nuevo director de Desarrollo Social llegó esparciendo cariño por todos los rincones de la dirección, hoy se sabe que se debe a que también se llevó a Madai Ramos quien tiene mucha cercanía con él.

Madai Ramos es la nueva directora de Gestoría Social. Salieron de Desarrollo Social: Julio Vallesillos, Armando Salas, Óscar Yáñez, Liliana Gómez y Verónica Morales.

***

La doctora Flor Rocío Ramírez y sus seguidores universitarios no quieren quedarse atrás en la carrera por la rectoría, a como dé lugar buscan cortarle el paso a un Paco Llera que, según dicen, va muy avanzado en su proyecto.

Además del apoyo irrestricto de sus compañeras académicas universitarias, Flor busca lazos con las figuras cercanas a palacio.

En redes sociales, ella no se limita en demostrar que más allá de su función institucional, se encuentra en plena precampaña rectoral sumando puntos con los funcionarios del gobierno estatal, donde su principal operador en ese nivel es nada menos que Alejandro Jiménez, “consentido” de Maru y operador de palacio.

Ya son muchas las voces que frecuentan cafés y restaurantes de prestigio, que comentan que Flor Rocío a toda hora se ve departiendo con importantes personajes de la política, y que siempre va acompañada de su escolta oficial y carga bolsos, el “Coco” Olivas Jr., hijo de aquel prominente abogado universitario de antaño.

Flor considera que está cerrando bien la pinza entre la UACJ y el poder ejecutivo del estado.

Por el antecedente de cómo se dio la sucesión en la UACH y por el otro antecedente de quienes presiden los poderes en el estado, no cabe duda de que el arranque de la carrera rectoral la lleva de gane quien pertenece al género femenino.

***

La compañía de Gas Natural que surte el energético en la vecina ciudad de El Paso, viene informando a los usuarios que el próximo mes de diciembre, les llegará un incremento en el precio de un 16 por ciento de lo que actualmente pagan.

Muchos juarenses comentan que cuando menos allá la empresa les avisa a los consumidores dos meses antes de impactar el incremento, y así tienen tiempo para que alguien ejercite lo que a su derecho convenga.

Y no como lo hace la empresa monopólica que surte de gas natural a los juarenses, que sin decir agua va, aplica el incremento de golpe y porrazo.

Pero eso sí pensando en que los usuarios son menores de edad mental, a los que quieren conformar con un maratón deportivo y rifándoles dos o tres boletos para un viaje al mundial de Catar.

Ojalá que en este otoño e invierno la secretaria de Energía, Rocío Nahle, se ponga las pilas y meta en cintura a todas las empresas que suministran gas natural en toda la franja fronteriza de México.

***

Como ya lo pronosticaba Cañonazos, la falta de recursos en el subsistema Cecytech está haciendo crisis en todos sus centros educativos que existen en Chihuahua.

Como una cascada el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha querido entregar los recursos al gobierno del estado que le corresponden; para mantener este nivel de educación medio superior y nada más y nada menos le deben algo así como 400 millones de pesos al estado.

No hay incremento al presupuesto en los últimos 10 años; y lo que si los ha detenido para no desaparecer este subsistema es el real crecimiento de la población escolar; y por lo tanto la base magisterial y administrativa atiende a 8 mil alumnos.

No es la primera vez que realizan un paro, pero el desgobierno de Javier Corral no hizo nada para apoyar este subsistema, tal es el caso de que la administración estatal que terminó en el 2016 dejó una obra negra del plantel 22 y durante el corralato no se le puso ni una tachuela.

Y por las vísperas, lo mismo está pasando en la actual administración donde ya van transitando el segundo ciclo escolar y hasta la fecha todas tienen adeudos de incremento salariales y de prestaciones laborales.

Y, por si fuera poco, en la administración de Corral se les quitó el Ichisal a los empleados y se les volvió humo su antigüedad y pasaron a ser parte del IMSS, con nuevas fechas de ingreso y algunos perdieron hasta 10 años de antigüedad.

***

Una semana y media después de que el gobierno de Estados Unidos a través de la Border Patrol anunció que iban a empezar a deportar a venezolanos por esta frontera, apenas ayer reaccionó gobierno del estado.

Lo hizo a través del subsecretario general de gobierno Óscar Ibáñez quien dijo que en este tema humanitario era un asunto estrictamente federal, y que le iban a solicitar a ese nivel de gobierno que se hicieran cargo del problema que crearon al tener acuerdos discrecionales con el gobierno norteamericano.

No terminaba de dar las declaraciones cuando ya tenía senda respuesta del factótum Juan Carlos Loera, quien dijo que, al contrario, que el único gobierno que no estaba apoyando a los migrantes era el estado.

Aseguró que la federación tiene bajo su cargo el albergue Leona Vicario y el municipio el gimnasio Enrique “Kike” Romero habilitado como albergue, y el que no tiene ningún albergue, era precisamente el gobierno estatal.

Por lo que les pidió que abrieran uno inmediatamente, y tuvo también la sugerencia para Óscar Ibáñez de que se diera el tiempo de revisar bien la ley del Consejo Estatal de Población (Coespo), ya que también era responsabilidad del gobierno del estado atender a los migrantes.

***

Total, que la respuesta del súper delegado del Bienestar fue en un tono fuerte y hasta se atrevió a decir que “a pesar de los pesares, el municipio estaba colaborando”; lo que evidenció que no deja de traer una inquina política no tan oculta contra el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar.

La elección que le queda a palacio estatal es que se están viendo lentos, lo mismo les pasó con el ataque que les lanzó el secretario de gobernación, Adán Augusto López, acusándoles de que traen en la entidad un desastre en materia de seguridad pública.

A ver si ahora que venga López a Chihuahua cumple su amenaza de dar pelos y señales del desastre de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Ojalá se pongan nuevas pilas y se vean un poco más proactivos.

Y es que con esa rapidez tan lerda difícilmente van a llegar a palacio nacional.