Ciudad Juárez. – “En Juárez si hay planeación, lo que no hay es ejecución” citó Joob Quintin Flores, Regidor coordinador de la comisión de Rescate del Centro Histórico al Doctor Alfonso Herrera quien esta mañana expuso su proyecto “Siete Barrios” para el rescate del primer cuadro de la ciudad.

En la sesión el expositor, quien cuenta con un doctorado relacionado a la atención de ciudades complicadas, compartió a los presentes un proyecto de intervención en siete colonias aledañas al Centro Histórico de Juárez que contribuirán al rescate de esta importante zona de la ciudad.

En dicho proyecto se considera la construcción de parques públicos y otros espacios como bibliotecas, en los cuales también se contempla la participación activa de los habitantes de la zona.

Durante su participación expresó que “en Juárez lo que sobra es planeación”, sin embargo, muchos de los proyectos desarrollados por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) o por otras instituciones no se ejecutan.

“No hace falta encontrar el hilo negro, nada más es checar lo que está haciendo el IMIP y poderlo ejecutar con el presupuesto público” resumió el coordinador de la comisión de Rescate del Centro Histórico sobre la sesión de hoy.

Añadió que junto a sus asesores y compañeros regidores revisarán los proyectos que tiene el IMIP sobre el Centro Histórico para la gestión de recursos que permitan la ejecución de los mismos.

En esta misma sesión estuvo presente el Director Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) quien informó que la corporación aumentará el número de elementos y unidades en la zona para la atención y vigilancia, compartió Joob Quintin.

Detalló que el directivo policial no compartió detalles del proyecto de instalación de cámaras de seguridad en la zona, pero si dijo que estas aún no han sido instaladas.

“Esta es una comisión de trabajo, por consecuencia el siguiente mes que nos reunamos ya deben de estar instaladas algunas cámaras, ya debe haber más unidades o haber disminuido el índice delictivo” expresó el regidor panista.

La sesión se llevó a cabo esta mañana en el Centro Municipal de la Artes (CEMA) donde estuvieron presentes los todos los integrantes de la mencionada comisión.