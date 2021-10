La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez, señaló que habrá más recortes en todas las dependencias del municipio, pues sigue habiendo necesidades prioritarias en la administración, en específico el tema de la seguridad y el ajuste salarial de los elementos de policía municipal.

Señaló que absolutamente todas las dependencias deberán ahorrar lo más que se pueda, pues ante la situación actual del municipio, se busca hacer más con menos, puesto que la apuesta a la seguridad es de vital importancia.

“Estamos trabajando en reducir la nómina. Entendemos que no hay recursos federales y tenemos que eficientarlo y de manera particular en algunas de las áreas. Insisto, es un municipio muy grande con necesidades diferentes, y hoy en el caso de educación se va a reducir, de hecho, todas las áreas se van a reducir, no hay ni una sola área que no se vaya a reducir. Al día de ayer se aprueba una reestructura, pero la parte del reglamento interior. Recordemos que el reglamento interior no viene a detalle todas las dependencias”, señaló.

Así mismo, la alcaldesa mencionó que será entrando el 2022 cuando el sueldo de los elementos de policía suba, pues el elemento que menos ganará será de 18 mil 500 pesos, aunado a todas las prestaciones con las que contará la corporación de policía municipal. Por ello, parte del recurso que será recortado en nóminas, será invertido en materia de seguridad, equipamiento, programas sociales, seguros de vida, entre otros.

“Desde que iniciamos señalamos que vamos a darle mayor sueldo a los elementos, que vamos a tener más elementos y que se está buscando darles varias prestaciones. De hecho, hace unas semanas tuve reunión con el secretario de seguridad, con el propio gobernador, y estuvimos viendo qué prestaciones tiene gobierno del estado, qué prestaciones tenemos nosotros y también estuve platicando con la sociedad civil (León agradecido), para ver qué más prestaciones les podemos dar a los elementos de seguridad”, puntualizó.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, León es el tercer municipio de la entidad donde mejor salario tienen los policías municipales, al percibir 15 mil 184 pesos netos de manera mensual; mientras que en primer lugar se encuentra Pénjamo con un salario neto mensual de 19 mil 945 pesos, seguido por Irapuato con 17 mil 826 pesos.

Finalmente, la alcaldesa dijo que será el próximo lunes cuando dé a conocer la reestructura de algunas dependencias y cómo será el ajuste económico, así como los pros del nuevo modelo en materia de seguridad. Con respecto a lo que mencionó el Gobernador sobre los “Premios” por detención de personas con portación de armas exclusivas del ejército, serán analizados y presentados el día lunes en palacio Municipal.

Milenio