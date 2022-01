By

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, llamó a la población a aislarse en caso de tener algún síntoma de enfermedad respiratoria y pidió no acudir a realizarse pruebas covid-19 para no quitarle la oportunidad a alguien que realmente lo necesite.

En la conferencia mañanera, el funcionario explicó que hay una escasez mundial de pruebas de coronavirus, por lo que es imprescindible que sólo se apliquen por razones médicas.

“En el invierno se pueden tener otras enfermedades, yo mismo tuve un catarro común la semana pasada, pero hacerse la prueba no va a modificar nuestra decisión de aislarnos para proteger a otras personas para contagiarse, entonces en lugar de correr al kiosco a hacerse una prueba lo que hay que hacer es quedarse en casa para evitar contagiar a otras personas”, dijo.

López-Gatell insistió en que la sobredemanda de pruebas covid-19 puede resultar en un problema a nivel mundial, porque su fabricación es limitada en todos los países.

Por ello, remarcó que si todas las personas que tienen tos o dolor de garganta “se aceleran” y buscan una prueba, lo único que van a encontrar es angustia porque van a estar en una fila esperando y, al mismo tiempo, quitándole “la oportunidad de tener una prueba a una persona que, por razones médicas, es imprescindible que se determine si tiene o no covid”.

“Insisto, la escasez de pruebas es mundial, entonces diversos gobiernos, incluidos Estados Unidos, algunos países europeos, estamos haciendo un llamado a tener claridad de lo que dijimos al inicio de la epidemia, si se tienen síntomas, tos dolor de garganta, ronquera, disfonía se llama médicamente, fiebre, hay que pensar que se tiene una infección respiratoria”, continuó.

En tanto, criticó que alcaldías panistas y laboratorios privados estén vendiendo pruebas de covid-19, al asegurar que no es correcto lucrar un producto que es de utilidad social.

Al insistir que la población sólo debe hacerse la prueba en casos específicos, lamentó que haya oportunismo comercial en un tema que es para orientar la vigilancia epidemiológica en el país.

“El uso de las pruebas es para orientar la vigilancia epidemiológica. Desafortunadamente esto invita, no sólo en esta epidemia, al lucro, al oportunismo comercial. No es correcto poner en venta un producto que es de utilidad social, los gobiernos compramos recursos con el dinero que se recaba, por eso la jefa de Gobierno ha puesto kioscos, por eso se han puesto a disposición millones de pruebas, no tenemos por qué venderla, aprovechar para hacer negocio”, advirtió.

La semana pasada se dio a conocer que las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo instalarían módulos para realizar pruebas con un costo menor al comercial, con la finalidad de dar respuesta a la ciudadanía que las necesita y no las ha podido obtener en los kioscos gratuitos que instala el gobierno capitalino.

Milenio