“Una cosa es la realidad y otra la percepción” en materia de seguridad, planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a que los índices delictivos en el país han disminuido, inclusive en homicidios dolosos, que, reconoció, “ha sido lo más difícil”.

Interrogado esta mañana durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional en torno a la encuesta sobre la percepción de seguridad entre la población presentada la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que concluye que 67.4 por ciento de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad; porcentaje que representa un aumento “estadísticamente significativo” con relación al registrado en marzo de 2022, que fue de 66.2 por ciento.

El mandatario indicó que, si bien la incidencia durante su administración ha ido a la baja, “todavía tenemos que seguir trabajando para recudir más la incidencia delictiva y que la gente lo advierta más”.

Agregó: “espero que sigamos avanzando. Mi conclusión al día de hoy es que vamos mejorando, en un tema muy difícil, yo tenía preocupación porque no bajaba la incidencia delictiva (en homicidios). Pero bueno, desde el principio (de su gobierno) hemos bajado la incidencia delictiva en general, en delitos del fuero federal, desde que llegamos ha habido una disminución (25.1 por ciento), pero lo que me preocupaba más, y me ocupaba más, eran homicidios”.

Sobre ese delito, el titular del Ejecutivo señaló que con base en datos oficiales (del Inegi y de las fiscalías del país) pese a que ha sido difícil combatirlo, del inicio de su administración a junio de este año la baja en la incidencia es de 13.4 por ciento, lo que muestra que ha comenzado a reducirse.

“Hay estados donde pues no se han tenido buenos resultados (en seguridad), ahí estamos trabajando, pero hay otros donde sí”.

Ejemplificó que en la Ciudad de México la percepción hoy es que hay mucha más seguridad que la que se tenía en el pasado –hace décadas— al grado que miles de extranjeros han optado por vivir en la capital del país.

“Cuando se preguntaba a un familiar de cómo estaba la Ciudad de México, había la queja, muchos no querían venir, la realidad y la percepción era que había mucha violencia, muchos robos, y ahora es una ciudad con menos robos, con menos violencia, tan es así que se están viniendo a vivir y trabajar estadunidenses. Ya hay hasta quejas de que, por la llegada de muchos extranjeros, están subiendo los precios de la rentas de las casas y lo que cobran los restaurantes, pero tiene que ver con la seguridad”.

Reconoció que la ciudadanía tiene más confianza en las fuerzas armadas y en la Guardia Nacional que en las policías estatales o municipales, pero entre éstas últimas, dijo, “no todas están echadas a perder, hay muchas que ayudan. Y lo mejor es el trabajo coordinado, las mesas de seguridad”. Además, que los efectivos de esas fuerzas “están más expuestos” ya que son los que ahí habitan, en tanto que los de la corporación federal están comisionados temporalmente y en continuo movimiento.

López Obrador resaltó además que además de las reuniones de seguridad que él encabeza con su gabinete en la materia, también se realizan encuentros de gobernadores para tal fin.

Otro elemento que consideró central es la presencia en territorio de las corporaciones de seguridad, en particular de la Guardia Nacional, de ahí que hasta ahora se hayan ya instalado entre 250 y 260 cuarteles de esa corporación y cerrará el sexenio –aseveró— con 500. Esto a fin que si sucede un evento delictivo en una región, municipio o comunidad no tengan que trasladarse elementos de un punto a otro, sino que respondan los que estén asignados a estas regiones en los cuarteles establecidos.

