La soldado tenía puesta una corona de rosas blancas y un ramo de flores, común de esta clase de fiestas. Ambos tomaron el tiempo para posar y capturar algunas fotografías, en donde aparecen sonriendo en medio del ambiente bélico que predomina en Ucrania. Los recién casados enseñaron sus anillos de boda después de la ceremonia.

Por otro lado, el gobierno de Ucrania proyectó la apertura de siete corredores humanitarios para desalojar a los ciudadanos de las zonas más castigadas por el asedio y los bombardeos rusos, de acuerdo a la viceprimera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk.

Además, después de que un supuesto grupo de paracaidistas fue enviado para intervenir en las operaciones militares de Ucrania, se anunció acerca de otro cuerpo de élite que se negó a luchar en el país, y se presume que algunos enfrentan cargos que los puede llevar presos.

En febrero se reportó que policías antidisturbios Plastun, de la Dirección Principal del Servicio de la Guardia Gederal de Rusia, se negaron ir al territorio ucraniano. Las secuelas para el entonces comandante y 11 de los soldados consistieron en volver a su país para ser despedidos después de una revisión interna.

Ahora se ha informado que otros 60 militares rusos reciben asesoría legal para no recibir cargos penales por rechazar la colaboración en otro despliegue militar, sin embargo, los abogados afirman que no hay delito que seguir, ya que no hay cuerpo de crimen.

