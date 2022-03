By

El gobierno de México no permite que haya agentes de otros países que realicen actividades ilegales o de espionaje en el país, y tampoco se envían espías a otros países, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En rueda de prensa desde Cuernavaca. Morelos, desestimó las afirmaciones del jefe de Comando Norte de los Estados Unidos, Glen VanHerck, quien destacó que México es el país donde opera la mayor cantidad de espías rusos.

No somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. México es un país independiente, libre y soberano. No sé, no tenemos información sobre eso.

Y sí, no impedimos a nadie a ningún extranjero que quiera llevar a cabo actividades legales en el país, que lo pueda hacer. Los que son delincuentes cometen delitos, se les detiene, no se permite ni a mexicanos, ni extranjeros, cometer delitos en el país”, indicó.

Reiteró que el gobierno de México no envía a personas a realizar actividades de espionaje a ningún país del mundo y por ello pide el mismo respeto a su soberanía.

Nosotros no vamos a Moscú a espiar a nadie, ni vamos a Pekín a espiar qué están haciendo en China, ni vamos a Washington, ni siquiera a Los Ángeles. No nos metemos en eso”, dijo el mandatario.

El jueves, VanHerck alertó que la mayor cantidad de espías que Rusia tiene en el extranjero se encuentran en territorio mexicano.

Durante una audiencia ante el Senado, advirtió que dichos agentes podrían usar al crimen organizado para vulnerar la frontera sur de EU.

La mayor cantidad de GRU (fuerzas armadas rusas) en el mundo está en México ahora; es personal de inteligencia rusa y ponen mucha atención a oportunidades de influir en el acceso a Estados Unidos”, indicó.

El general estadunidense explicó los temores ante este fenómeno. “Si tenemos en cuenta los síntomas, narcotráfico, migración, tráfico humano, como los veo, son síntomas de un problema más amplio, que son las organizaciones criminales trasnacionales”, aseguró.

Aseguró que el crimen organizado mexicano “crea un ambiente” para la presencia de los espías.

Mi preocupación es que la inestabilidad crea oportunidad para actores como China, Rusia y otros, que puedan tener diversas actividades en mente para ganar acceso, desde la perspectiva de nuestra seguridad nacional”, sostuvo.

Excélsior