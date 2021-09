By

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que tiene previsto en su testamento que su nombre no sea empleado para nombrar calles, escuelas u hospitales. “El mejor homenaje que se ofrece a dirigentes, incluso, a héroes y heroínas es siguiendo su ejemplo, no convirtiéndolos en piedra”, tras afirmar que ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades.

En conferencia matutina en Palacio Nacional indicó que en lo que sí está de acuerdo es en que se instale en Paseo de la Reforma, donde estaba la estatua de Cristóbal Colón, la cual, dijo, será reubicada, la escultura de una cabeza de mujer estilizada con rasgos olmecas.

“En eso sí estoy totalmente de acuerdo, porque a partir de la invasión hace 500 años, se quiso ocultar el pasado artístico cultural de los pueblos originarios”.

Informó que el próximo 27 de septiembre se inaugurará la exposición Grandeza de México, tanto en el Museo Nacional de Antropología como en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que está por cumplir el centenario de su creación el próximo 3 de octubre.

López Obrador adelantó que se exhibirán diversas piezas del arte prehispánico, así como códices, para “conocer la importancia de las grandes civilizaciones que florecieron en el país antes de la llegada de los invasores, para que no se piense que la historia de México comenzó hace 500 años, porque predomino por mucho tiempo esa idea”.

Recordó que también se construye un gran parque en Chapultepec, que será un complejo que será el “parque recreativo cultural artístico más importante del mundo, así que se está ampliando con todos los terrenos que eran de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde estaban las fábricas de armamento desde la época del presidente Benito Juárez”.

Agregó que se trata de 120 hectáreas con un valor estimado de 16 mil millones de pesos, y que formarán parte de la cuarta sección del Bosque de Chapultepec.

