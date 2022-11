By

El presidente chino, Xi Jinping, encaró este miércoles al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, por las supuestas filtraciones de su reunión a puerta cerrada en la cumbre del G20, una rara muestra pública de molestia por parte del líder chino.

En el video, publicado por medios canadienses y agencias de noticias, se puede ver a Xi y Trudeau parados uno cerca del otro y conversando, con apoyo de un traductor, en la cumbre en la isla indonesia de Bali.

A Trudeau se le ve intranquilo, acongojado, mientras que al mandatario chino se le aprecia molesto, dominante en la breve conversación que sostienen:

“Eso no es apropiado, y no lo hicimos de esa manera. Si hay sinceridad, podemos comunicarnos bien, con respeto mutuo, de lo contrario, el resultado no será fácil de saber”.

Xi Jinping, presidente de China.

El disgusto del presidente Xi Jinping habría sido por una referencia a los informes de los medios de que Trudeau planteó “serias preocupaciones” sobre el supuesto espionaje y la “interferencia” china en las elecciones canadienses, cuando se reunió con Xi Jinping el martes, sus primeras conversaciones con el líder de la nación asiática en más de tres años.

En el video se puede escuchar a un traductor de Xi diciéndole a Trudeau que “todo lo que discutimos se filtró a los periódicos, eso no es apropiado“. El video capturó un raro momento de franqueza para el mandatario asiático, cuya imagen está cuidadosamente seleccionada por los medios estatales chinos.

“En Canadá creemos en el diálogo libre, abierto y franco y eso es lo que seguiremos teniendo, seguiremos buscando trabajar juntos de manera constructiva, pero habrá cosas en las que no estemos de acuerdo “, manifestó Trudeau en respuesta a las críticas iniciales de Xi.

Sin embargo, antes de que termine de hablar, Xi Jinping, que parece un poco exasperado, lo interrumpe y declaró: “Crea las condiciones, crea las condiciones, ¿de acuerdo?“. antes de sonreír, estrechar la mano de Trudeau y marcharse.

Ni el Ministerio de Relaciones Exteriores de China ni los medios estatales han publicado nada sobre las conversaciones entre ambos mandatarios. Los dos sostuvieron una reunión informal de 10 minutos al margen de la cumbre del G20 el martes, según una fuente del gobierno.

El presidente Xi Jinping ha sostenido nueve reuniones bilaterales formales con otros jefes de Estado durante la cumbre, de acuerdo con el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Canadá nunca publicó una lectura oficial de la reunión, pero Trudeau confirmó la conversación y los puntos que le hizo a Xi en una conferencia de prensa al final del G20.

“Canadá confía a sus ciudadanos información sobre las conversaciones que tenemos en su nombre como gobierno”.

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.

Trudeau agregó que no todas las conversaciones con los líderes iban a ser fáciles, pero señaló que los “sistemas” en los dos países son diferentes y que en China “no siempre hay la misma apertura que un líder democrático puede y debe tener con sus ciudadanos”.

El breve, pero revelador intercambio entre Xi Jinping y Trudeau resaltó las tensiones entre China y Canadá, que se intensificaron desde la detención de la ejecutiva china de Huawei Technologies, Meng Wanzhou, en 2018 y el arresto posterior de dos canadienses por cargos de espionaje en Beijing. Los tres fueron puestos en libertad más tarde. A pesar del lanzamiento, las tensiones han resurgido recientemente.

Un empleado del productor de electricidad más grande de Canadá, Hydro-Quebec, que participó en la investigación de materiales para baterías, fue acusado de espionaje por supuestamente intentar robar secretos comerciales para beneficiar a China, destacó la policía canadiense el lunes.

La noticia del arresto se produjo cuando Trudeau y Xi asistían a la cumbre del G20. Este mes, Canadá ordenó a tres empresas chinas que se deshicieran de sus inversiones en minerales críticos canadienses, citando la seguridad nacional.

