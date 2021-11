By

Entre menos burros más olotes en el PRI

La Güera Fuentes les da vuelo a todos

Los cuarteles de la GN siguen sin funcionar

Llegó la hora cero en los puentes

Le dan madruguete a Cabada

Complejo Polanco trae eventos de altura

Súper motivados salieron los integrantes del gabinete marucampista de la encerrona de fin de semana, en donde la gobernadora Maru Campos enfocó baterías a la planeación del presupuesto 2022.

El objetivo es “poner en orden la casa” y la gober dejó claro que deberán empezar con la planificación, la organización y el control de los recursos financieros.

Los secretarios tienen claro que entrarán a la austeridad bien entendida para no caer en el austericidio en el que cayó el gobierno federal, disque para destruir la austeridad.

Pese a la situación difícil por la que atraviesa el estado en sus finanzas, los presentes en esa reunión no dejaron pasar la oportunidad para escribir su carta a Santa Claus.

Cada secretario además realizó un análisis detallado para conocer y ordenar adecuadamente sus áreas, y de esa forma, iniciar con el trabajo en conjunto que logre hacer más eficiente el presupuesto que dispondrá el gobierno del estado en el siguiente ejercicio fiscal.

La gobernadora les hizo énfasis a sus colaboradores para que se pongan las pilas y busquen la solución de los problemas con sus propias uñas.

***

Nuevamente el presidente del Comité Municipal del PRI, Jaime Cano y el coordinador de la Fundación Colosio, Willy Campbell, volvieron a caer en la completa informalidad en sus tareas partidistas.

El pasado fin de semana se llevaron a cabo las mesas técnicas municipales para definir el rumbo del partido, pero los encargados de la convocatoria no hicieron su trabajo y solo convocaron por redes sociales.

Dejaron a un lado la formalidad, ya de perdido para invitar a los reconocidos priístas por teléfono; no les pedían invitación personalizada, pero de perdida una llamada.

Jaime y Willy no tuvieron ninguna atención política para nadie, ni para un expresidente de partido, menos para un presidente seccional, ni a los coordinadores de zona.

Muchos priístas comentan en radio pasillo que la tendencia en el Comité Municipal avalada por el estatal se trata de una actividad reduccionista del PRI, tal parece que aplican el dicho: “entre menos burros más olotes”.

***

En los mismos terrenos del PRI, ya no se sabe a quién apoya la empresaria Adriana Fuentes Téllez, pues un día aparece con Cruz Pérez Cuéllar, otro con Alex Domínguez, presidente del PRI y otro con el alcalde castigado Ariel Fernández y hasta con el expresidente Felipe Calderón.

En el tricolor ya no la toman muy en serio por su falta de definición.

Y en el municipio de Juárez tampoco la toman muy en serio, pues hasta ahora su dirección de Proyectos Especiales del gobierno municipal no tiene luz.

la excandidata a la presidencia municipal por el PRI se la dio de muy emprendedora, pero hasta ahora no se le conoce un solo proyecto especial para los juarenses.

Prometió que bajaría miles de recursos del extranjero y de la federación, pero nada. Puras promesas.

Nuestras fuentes de la Unidad Administrativa Benito Juárez nos dicen que todavía están esperando que presente un proyecto “especial”, en la casi inexistente oficina de proyectos especiales.

***

A tres meses de que el presidente Andrés Manuel López Obrador Inauguró los cuarteles de la Guardia Nacional en Juárez, éstos siguen sin funcionar al cien por ciento.

Después de que levantaron la expectativa de que los cuarteles mexicanos los envidiarían los vecinos de Fort Bliss, la verdad que hasta ahora no han servido para mucho.

Lugareños de los cuarteles comentan que parece como si solo tuvieran una guardia interior, pero la realidad es que permanecen cerrados para las denuncias del pueblo.

Da la impresión de que los cuarteles solo han servido para la parafernalia y la narrativa de López Obrador que aseguró haría 500 cuarteles en todo el país.

Si esos 500 cuarteles están como los de Juárez, seguro otro gran fracaso del presidente.

Este fracaso se suma a otros proyectos tan cacareados por el presidente como el traslado de las secretarías de estado por diferentes rumbos del país.

Hasta ahora la Secretaría de Turismo no se ha trasladado a Chetumal, Quintana Roo; la del Medio Ambiente, no se ha ido a Mérida, Yucatán; Pemex, tampoco se ha mudado a Ciudad del Carmen, Campeche, y la de Energía, aún no está en Villahermosa, Tabasco como prometió el presidente.

Supuestamente en eso andan, pero nomás no cristalizan las promesas de AMLO.

También el fracaso de los cuarteles de la Guardia Nacional se suma a la desilusión y luego a la estafa del a venta del avión presidencial inamovible.

Asimismo, se suma a los programas de gobierno que hasta ahora no se les ven resultados por ningún lado, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro y el programa Sembrando Vida, sólo por mencionar algunos.

***

El panorama para los que trabajan y estudian en la vecina ciudad de El Paso y que viven en Ciudad Juárez, se va a poner color de hormiga a partir de hoy que se abren los puentes a los viajes no esenciales de turistas.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), ya advirtió que no tendrá la capacidad para abrir todas las casetas, así que las filas del lado mexicano se harán kilométricas.

De hecho, desde la noche del domingo varios juarenses empezaron a formarse en las líneas de acceso a los puentes para ingresar este lunes a El Paso.

En los últimos meses cruzar a la vecina ciudad no fue fácil, pero ahora se pondrá más difícil, sobre todo para aquellos que diariamente tienen que cruzar por motivos de trabajo o estudio, por lo menos en los últimos dos meses del año.

En un acto de solidaridad del municipio, adicional a la colocación de baños móviles en las inmediaciones de los puentes internacionales, deberían no cobrar el estacionamiento de El Chamizal a todos aquellos trabajadores y estudiantes que diariamente cruzan la frontera.

***

Seguramente al diputado federal Armando Cabada le hicieron pasar una mala tarde sus colegas de Morena Daniel Murguía y Andrea Chávez el pasado sábado cuando acudieron a la Plaza de Armas para firmar la ratificación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El equipo del expresidente Armando Cabada convocó a los medios de comunicación para la cubertura de este las firmas, sin embargo, nunca llegó a la cita programa a las cinco de la tarde, los que si lo hicieron fueron Daniel Murguía y Andrea Chávez quienes, acompañados por el dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro, plasmaron su firma para apoyar la continuación de AMLO en la presidencia de la república.

Minutos después se acercaron a la prensa para manifestar su apoyo en la recolección de basura sin esperar a Cabada Alvídrez.

En el lugar se encontraba Gerardo Sáenz gente de todas las confianzas del legislador Cabada Alvídrez a quien seguramente le comentó que ya no se presentara en la Plaza de Armas porque se le adelantaron sus compañeros diputados.

Y así fue, Armando Cabada no se presentó y sólo comentó su apoyo para que el presidente López Obrador continúe en el gobierno federal.

Más tarde se presentó el alcalde Cruz Pérez Cuéllar quien también firmó la petición de estar a favor de que se quede el presidente de la república.

***

El Complejo Polanco se ha convertido en un centro de negocios que ha sido reconocido a nivel nacional e internacional y ahora se aventó un diez al traer uno de los mejores eventos de clase mundial.

Se trata de nada menos que la obra musical de “El Cascanueces”, el cual se presentará los días 18 y 19 de diciembre, precisamente en el auditorio Complejo Polanco.

Este espectáculo se presentará con la orquesta en vivo, 45 músicos y más de 25 bailarines en escena.

El Cascanueces es traído por la compañía de Ballet Clásico de Maru Becerra y la Orquesta Camerata JRZ.

Ahora el Complejo Polanco se ha convertido en el lugar preferido para llevar a cabo convenciones de negocios y eventos artísticos de talla internacional como El Cascanueces.