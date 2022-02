Mediante redes sociales se difundió un videoclip en el que presuntamente una mujer de origine ucraniano enfrentó con valentía y coraje a un soldado ruso.

Entre las palabras que intercambiaron al parecer la mujer le dio un puñado de semillas de girasol con el objetivo de que estas crezcan cuando el pierda la vida en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

En el video se puede observar la negativa del soldado ruso ante la insistencia de la mujer, lo que generó varios comentarios en las redes sociales; demostrando que hay quienes están en contra y otros a favor del acto de la mujer.

Presuntamente en el primer día en el que Rusia llegó a tierras de Ucrania perdieron la vida al menos 137 personas, entre ellas, civiles y soldados.

“¿Quiénes son ustedes?”

se escucha decir a la mujer mientras ve de frente al soldado, quienes le responde lo siguiente:

“Tenemos ejércitos aquí, vaya para allá”.

Al darse cuenta que se trataba de soldados rusos, la ucraniana recriminó:

“Entonces qué diablos están haciendo aquí”.

Por su parte los soldados rusos presuntamente le dijeron que esta conversación no les llevaría a ningún lado, por lo que la mujer con mucho coraje les extendió la mano la cual estaba llena de semillas de girasol.

“Tomen estas semillas y pónganlas en sus bolsillos, así al menos crecerán girasoles cuando todos queden aquí tendidos”, dijo.

Esta acción generó mucha interacción en redes sociales pues los internautas calificaron esta acción como valiente y heroica.

Ukrainian woman confronts Russian soldiers in Henychesk, Kherson region. Asks them why they came to our land and urges to put sunflower seeds in their pockets [so that flowers would grow when they die on the Ukrainian land] pic.twitter.com/ztTx2qK7kB

— UkraineWorld (@ukraine_world) February 24, 2022