Este día personal de la Dirección de Asentamientos Humanos entregó recursos a 11 familias que habitaban en el dique Pico del Águila en la colonia Siglo XXI y que fueron reubicadas en predios cercanos en esa misma colonia.

Julio de la Cruz, titular de esta dependencia, dijo que con esta entrega se está cumpliendo con la palabra empeñada por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, de apoyar a estas familias que corrían un riesgo habitando en el dique, por lo que se les reubicó en predios dentro de la misma colonia y se les otorgó un apoyo económico para construir sus viviendas.

En total se les otorgó un apoyo por 1 millón 884 mil 666 pesos, repartidos entre las 11 familias que reciben cantidades que van desde los 34 mil hasta los 500 mil pesos.

Francisco Carmona González, uno de los beneficiados por este programa, dijo que este apoyo es bueno, pues no se perdió del todo lo que se había invertido en su vivienda a lo largo de ocho años, y aunque salirse no era lo que él hubiera querido, la ayuda que le dio el Gobierno Municipal lo deja tranquilo y su familia no perderá su patrimonio.

Las 11 familias firmaron la recepción sus apoyos para así dar paso a la construcción de sus viviendas y comenzar un nuevo ciclo, fuera de peligro, dijo Julio de la Cruz.