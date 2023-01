By

-La UACJ descartó tres poblados, considerados peligrosos para los pasantes.

Durante la entrega de pasantías, a cargo del sector salud, realizada este día en el Instituto de Ciencias Biomédicas, Valeria Almeida Arzate celebró que realizaría su servicio en Pascual Orozco, municipio de Guerrero. Su felicidad obedecía a que es originaria de aquella localidad, a cinco horas y media de Ciudad Juárez.

“Ahí nací, ahí me desarrollé y pues me da mucho gusto poder aportar un poquito de todo lo que mi escuela, mi Universidad me ha dado”.

Valeria está ansiosa de empezar a ofrecerles atención a las personas que lo necesiten.

Para sus compañeros que harán pasantía

en lugares lejanos, Valeria lanza un mensaje:

“Es una gran oportunidad para conocer una fauna y una flora muy bonita, muy diferente a la que están acostumbrados en las ciudades. Las partes rurales nos enseñan, más que a ser foráneos, a conocer personas de corazón, nobles, muy trabajadoras y que están dispuestas a ayudar, al igual que nosotros”.

En un ambiente sereno y de conformidad, este día tuvo efecto la entrega de pasantías, un trámite en el que los estudiantes que culminaron sus seis años de carrera de Medicina salen a diversas poblaciones a realizar un año de servicio Social y de investigación.

El Dr. Jorge Ignacio Camargo, jefe del departamento de Ciencias de la Salud, mencionó que fueron 107 egresados, de los cuales 7 se irán de investigación, 1 se fue fuera del estado y 99 quedaron a disposición de servicio social, dentro del estado y en atención médica.

De los 99 candidatos, se otorgaron 62 plazas, mientras que los 37 restantes quedarán dentro de Vinculación, en plazas que ocupa esta casa de estudios, como UAMI (Unidad de Atención Médica Inicial) y Centros de Simulación.

Gerardo Molinar Pérez es uno de los candidatos que hará su servicio social en investigación.

Explica que esta modalidad responde a una opción que se les ofrece a los alumnos para poder irse a institutos nacionales u hospitales donde se esté haciendo investigación, ya sea clínica o básica.

“Esto ayuda a los estudiantes que quieran abrirse campo a la parte de la investigación y no únicamente a la parte clínica de los hospitales. Aquí tú estás bajo la tutela de algún médico que está en el Sistema Nacional de Investigadores, quien te va a guiar para hacer investigación”.

Su plan es irse al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en la Ciudad de México para trabajar en células pluripotenciales que utiliza miocardiocitos en ratas y ve las fibrilaciones auriculares.

“Es un estudio en el que quizá el investigador ya lleva uno o dos años trabajando en ello y pues tú vas formando parte de ello, además de lo que vaya surgiendo en el camino”, agregó.

El Dr. Camargo, indicó que este año la diferencia la marcó una reunión previa a la entrega de pasantías, en la que se platicó con los candidatos sobre los procesos, se les otorgó la lista de las plazas y se vieron promedios, entre otros aspectos.

“De manera que ellos tuvieran forma de exteriorizarnos todas sus dudas y aclarárselas antes de llegar a este evento”.

Puntualizó que de las plazas que se enviaron originalmente, se rechazaron 3 por ser consideradas “de alta peligrosidad”.

Plazas descartadas por la UACJ, por considerarlas peligrosas para los pasantes de medicina:

-Municipio de Benito Juárez, Chihuahua. Su lugar lo ocupó Janos.

-Ejido El Vergel. Su lugar lo ocupó Plan de Ayala, Valle de Allende.

-Sinaloa. Su lugar lo ocupó Plan de Ayala, San Felipe de Ciudad Juárez.

“Plazas que nos habían dado el año anterior y que los mismos estudiantes habían rechazado, tras la misma comunicación entre ellos”.

De las otras plazas, más de 60, los pasantes estuvieron de acuerdo.

“Este año no hemos tenido ninguna queja de ningún pasante de que en su lugar de adscripción haya habido hechos de violencia”.

Respecto al cuidado de la seguridad de los universitarios, el jefe del departamento de Ciencias de la Salud, el Dr. Jorge Ignacio Camargo dijo que se implementaron sistemas de comunicación con ellos y entre ellos, como grupos de WhatsApp y de Facebook, además de estar en contacto con las autoridades de salud de Gobierno del Estado.

“En caso de que ellos sientan cualquier situación que les parezca irregular, inmediatamente se comunicarían al encargado, en este caso el Dr. Pablo Angulo, quien se comunicaría a la Dirección”.

Además, refrendó la disponibilidad y respaldo de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, para en caso de presentarse alguna eventualidad, lo primero que se haría es sacar al pasante para luego abrir paso a una investigación.

Después de firmar su pasantía, los alumnos entregan su documentación para iniciar el trámite de un seguro de vida, entre otras gestiones, para ser contratados por la Secretaría y presentarse el 1 de febrero.

En la ceremonia de entrega de pasantías a estudiantes de medicina, estuvieron presentes en el presídium:

El Dr. Jorge Ignacio Camargo, jefe del departamento de Ciencias de la Salud; la Dra. Lourdes Hernández, titular del IMSS bienestar; Jorge Alberto Castillo Molina, representante del IMSS ordinario; Dr. René Ramos, subdirector de Universidad Saludable; Virginia Rivera Rodríguez, subdirectora estatal de Enseñanza de los Servicios de Salud de Chihuahua; el Dr. Raúl Ayala Mendoza, coordinador del Programa de Médico Cirujano de la UACJ; Dra. Magdalena Fernández, de la jefatura de Campos Clínicos del Programa de Médico Cirujano de la UACJ y el Dr. Pablo Barac Angulo, de la jefatura de Función de Internado y Servicio Social.