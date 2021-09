La gobernadora constitucional de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, manifestó luego de rendir protesta como gobernadora constitucional de Chihuahua, que “es aquí donde iniciamos nuevos retos”, es en esta ciudad donde quisimos iniciar este nuevo comino para gobernar, porque es en Ciudad Juárez donde viven los verdaderos trabajadores, quienes buscan verdaderas oportunidades y es esta ciudad donde se logran y donde se obtiene una mejor forma de vida.

“Quiero ratificar mis principios y los ideales que he tenido toda mi vida, estos completamente convencida de que el bien común es brandar una mejor vida a los demás, es brindar apoyo a nuestras mujeres y niños, a las personas de la tercera edad, por ello debo comenzar hablando con ustedes de frente y con la verdad”, destacó.

Las instituciones, la justicia y la historia pondrán en su lugar a quienes acaban de abandonar el estado, el gobierno saliente comentó muchas irregularidades además constantemente pidieron las participaciones federales e hicieron mal uso de ellos,

También hicieron mal uso de los recursos destinados para las mejoras en las carreteras, gastándolos en no se sabe que cosas, gastaron recursos en coas innecesarias, en cosas que no le fueron útiles a la ciudadanía y cada día se fue endeudando más y más el Estado.

Dio que duele mucho el engaño del gobernante saliente, duele porque son obras que se quedaron tiradas no solo en ciudad Juárez, sino en todo el estado porque fueron obras que caducaron desde un principio.

“Pero a partir de hoy le daremos vuelta a la hoja y pondremos orden en la casa, no me voy a doblegar, no me voy a dejar vencer y me comprometo a que esta grave situación no se vuelva a repetir, el dinero de la Hacienda Pública, es dinero de los Chihuahuenses y se merecen ver reflejados esos dineros”, subrayó la gobernadora.