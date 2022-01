Recientemente, la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos anunció la apertura de su nueva oficina para la investigación de OVNIs. A pesar de que, finalmente, se ha hecho pública una institución que se ocupa de los asuntos alienígenas en el país, quienes han realizado análisis más disidentes no están de acuerdo con que la fuerza militar estadounidense se encargue de estos asuntos.

Bajo la observación cercana del Pentágono, en las cercanías de Washington D.C., el programa recibió el nombre de “Unidentified Aerial Phenomena Task Force“, según la cobertura de Live Science. Es la primera vez desde 1941, que se abrió el Departamento de Defensa, que Estados Unidos hace público un esfuerzo de seguridad nacional para la investigación de OVNIs. Esto es lo que sabemos.

¿Amenazas para la seguridad nacional?

Estados Unidos decidió que, de ahora en adelante, sus investigaciones oficiales sobre OVNIs estarán a cargo del Departamento de Defensa nacional. Esto es así, según el Pentágono, porque se trata de asuntos de seguridad nacional:

“El Departamento de Defensa estableció la UAPTF para mejorar su comprensión y obtener información sobre la naturaleza y los orígenes de las UAP. La misión del grupo de trabajo es detectar, analizar y catalogar los UAP que podrían representar una amenaza para la seguridad nacional de los EE. UU”, describe la institución en un comunicado.

A diferencia de lo que podría creerse, sin embargo, ufólogos y otros investigadores independientes no están de acuerdo con esta decisión. Más que nada, según su punto de vista, porque históricamente se han tratado estos asuntos con el más alto nivel de sigilo, tras bambalinas.

A pesar de las sospechas de ufólogos y creyentes en los alienígenas, Estados Unidos tomó la resolución de codificar esta nueva oficina en la Ley de Autorización de la Defensa Nacional. Aprobada en diciembre de 2021, exige la creación de estructuras y autoridades “para atender fenómenos aéreos no identificados “.

En los últimos meses, figuras públicas como el ex-presidente Barack Obama realizaron intervenciones en las que aseguraban tener información insólita sobre alienígenas.

Especialmente después de la publicación de ciertos videos de pilotos militares, en los que se mostraban máquinas desconocidas sobrevolando bases del ejército estadounidense.

Como la investigación de OVNIs siempre es un tema mediático, quienes siguen estos sucesos levantaron nuevas oleadas de fascinación. En mayo de 2021, en entrevista para The Late Late Show with James Corden, Obama dijo que había imágenes y registros de “objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son”. Lo que, es más: que Estados Unidos no había logrado explicar su movimiento ni trayectoria.

Con estos antecedentes recientes, y toda la historia de décadas atrás relativa a la relación del país con posibles alienígenas, el país decidió que haría público el lanzamiento de su nuevo programa de investigación de OVNIs. Al respecto, la senadora Kirsten Gillibrand, quien encabezó la medida bipartidista, explicó que estos fenómenos ‘rebasan su dominio’:

“Nuestros esfuerzos de seguridad nacional se basan en la supremacía aérea, y estos fenómenos presentan un desafío a nuestro dominio”, dijo la mandataria. “Estados Unidos necesita un esfuerzo coordinado para tomar el control y comprender si estos fenómenos aéreos pertenecen a un gobierno extranjero o a algo completamente distinto”.

En últimas, la intención del Pentágono es identificar estos objetos desconocidos, que sobrevuelan sus oficinas y ‘potencialmente’ representan una amenaza para la seguridad nacional. Por qué apenas sale a la luz, por qué no se había dicho antes, o por qué se reconoce hasta ahora como un asunto de talla nacional son preguntas que las autoridades del país siguen sin contestar.

MuyInteresante