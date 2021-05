Ciudad Juárez, Chihuahua., 30 de mayo de 2021.- Miles de juarenses cerraron con “El Güero” Martínez la campaña rumbo a la Presidencia Municipal de ciudad Juárez.

El evento se desarrolló a la intemperie en un extenso predio localizado en la avenida Teófilo Borunda y en la entrada se implementaron medidas de seguridad sanitaria que incluyó la distribución de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y lectura de temperatura.

Muchos bailaron y cantaron con El Grupo Escala Norteña y se divirtieron con la Frenética Sonora Dinamita.

Alfredo “El Caballo” Lozoya candidato a gobernador se sumó al festejo y dirigió un mensaje. Dijo que entrando al gobierno, en cuatro meses vacunará a todos los chihuahuenses para recuperar el gran dinamismo económico que tiene esta frontera.

Los candidatos de MC a Diputados locales y federales, Regidores y Síndico, Eduardo Borunda, así como el aspirante a presidente municipal suplente, Jorge Quintana Silveyra, subieron al escenario y levantaron sus manos en señal de unidad y alegría por los “Tiempos Mejores” que vienen.

“Con ustedes candidatos vamos a lograr un Juárez diferente”, señaló Martínez quien pidió el reconocimiento para los candidatos suplentes.

“Ningún de los partidos políticos tienen candidatos en sus planillas de regidores a gente tan preparada como la que tenemos nosotros”, les reconoció el candidato.

Martínez presentó a sus familia que los acompañaba en esos momentos. Su esposa Zorayma Isela Sáenz Palacios, quien ha estado muy presente en toda su campaña y sus hijos: Ana Regina, José Rodolfo y Catalina

“Tengo a los más sagrado y lo que más quiero en la vida: Mis hijos que me han apoyado toda mi vida y siempre voy a dar lo mejor para dejarles la mejor herencia que es el ejemplo. Por eso vamos a trabajar duro por Juárez”, señaló.

“Soy una persona con muchísima energía para dejarla en Juárez, hable con mi familia y les pedí que me dejaran dedicarle tres años a la ciudad que tanto me ha dado…Por eso voy a dejar todo. Yo jamás voy a sacar una diputación plurinominal para que no me metan al bote”, dijo.

Pidió a sus seguidores que se felicitaran por qué van a provocar cambios en la ciudad.

“Tengo palabra. Por eso estoy delante de todos ustedes para decirles que vamos a reconstruir Juárez en caridad de Dios y vamos a sacar a esos políticos ineptos y corruptos que nos han gobernado…Les vamos a enseñar a esa bola de holgazanes como se debe de trabajar”, dijo el “El Güero” a los presentes.

Se proyectó un video con un mensaje de Samuel García candidato a gobernador de Nuevo León y Luis Donaldo Colosio hijo, ambos figuras de Movimiento Ciudadano, quienes dirigieron un mensaje, explicando por qué los juarenses deben de votar por “El Güero”.

Los juegos pirotécnicos marcaron el final de los discursos. Las y los jóvenes, muchos con copias de la fotografía de su ídolo artístico, disfrutaron la presentación de Virlán.

Luis Gerardo Carrillo, El “Grillo” Carrillo como lo conocen en el Valle de Juárez, alguna vez comentó a El “Güero” , durante una de sus muchos recorridos de trabajo por la zona, que le gustaría mucho cantar con Virlán y esta noche se cumplió su sueño de cantar juntos.

“El Güero”, tal como lo ha expresado, está seguro de que vienen Tiempos Mejores para Juárez, a partir del 6 de junio cuando los juarenses también tengan el poder en sus manos de concretar las salida de los malos gobernantes que han descuidado y olvidado a la ciudad.

“Quiero agradecer desde el fondo de mi corazón, todas estas muestras de apoyo que me dieron antes y durante esta bonita campaña, en la que nos hemos distinguido por construir un gran ambiente de alegría y grandes expectativas de triunfo”.