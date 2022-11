By

El Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar señaló que tras comparecer ante el Congreso del Estado para explicar la propuesta de actualización de las Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio Fiscal 2023 utilizada para cobrar el Impuesto Predial, se espera una respuesta positiva de los legisladores.

“Yo espero que esto haya ayudado para que tengamos una respuesta positiva en los próximos días. La presentación si ayudó mucho. Creo que hacía faltaba que los diputados tuvieran esa información porque el trabajo que hizo la Tesorería fue muy claro. La presentación fue muy diferible, la verdad no hay ese impacto negativo para las familias juarenses del que hablan”, dijo.

Señaló que el viernes la comparecencia que tuvo ante los diputados locales, se dio un debate natural sin falta de respeto que permitió dar a conocer el trabajo realizado para la propuesta de actualizar los valores de la Tabla de Valores.

“En general bien, el debate natural que siempre hay, no hubo faltas de respeto, quizás algunas intervenciones más duras que otras, unas más propositivas que otras, pero la verdad yo no tengo ninguna queja, fue un debate de iteres público. Las veces que me inviten yo voy”, añadió.

Indicó que el diputado Luis Aguilar, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, le informó que la próxima semana se contempla someter a votación los anteproyectos de Tablas de Valores Unitarios de todos los municipios.

“Si pagas 400 se podría aumentará a 440 pesos, no es cómo dicen. Cuando la gente vea su predial se dará cuenta porque todo fue una campaña de desinformación y ojalá podamos avanzar en este tema porque es bueno para la ciudad”, manifestó.

Indicó que en la comparecencia los diputados del PRI entre ellos Noel Chávez que fue alcalde de Guadalupe y Calvo, presentaron una propuesta que de considerarse también beneficiaría a Ciudad Juárez.

“Si se da esta propuesta del PRI avanzaríamos un poco. El tema es que las tablas estarían actualizadas, la propuesta que hace el PRI es en el coeficiente, no se cobraría de acuerdo con la actualización de las tablas”, explicó.

Pérez Cuéllar señaló que se pidió el mismo trato que recibe Chihuahua.

“Ayer me preguntaban algunos diputados si estaba dispuesto a reconsiderar, yo les dije que no, que consideró que hicimos nuestro trabajo bien y por lo tanto debemos defenderlo, pero también debemos de entender que la facultad es del Congreso y si el Congreso determina que se diera esta propuesta sería algo positivo, siempre y cuando no retrocedamos, que por lo menos nos traten como a la capital que se aumentó considerando la inflación”, dijo.