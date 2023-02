By

De cara a la reunión que sostendrá este miércoles con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, el senador Miguel Ángel Osorio Chong aclaró que el fondo del encuentro es para dialogar sobre la unidad de la bancada en el Senado de la República, no sobre su expulsión del partido, ni mucho menos su remoción de la coordinación priista en la Cámara Alta. “Lo importante, lo sustancial, es la relación en el tema legislativo de mi grupo con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), A eso voy, a eso convoqué. No he sabido de otra agenda del presidente del partido y si él quiere abordar otro tema, con gusto lo vamos a platicar”, dijo.

Comentó que, de abordarse ambos temas, enfrentará “la acusación o señalamiento que se me está haciendo dentro del PRI en los órganos del propio partido y seguramente, llegaremos hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y defenderé mis derechos partidistas”.

Sobre la posible destitución de Osorio Chong como coordinador de PRI en la Cámara Alta, su compañera de escaño, Claudia Ruiz Massieu dejó claro que ese tema compete exclusivamente a los senadores.

“Eso nos toca a los senadores, percibo que hay respaldo del grupo parlamentario. Personalmente, respaldo totalmente a mi coordinador Miguel Ángel Osorio y creo que lo hay del resto de los senadores, pero son temas internos de la bancada que en todo caso se abordan al interior y en el Senado de la República, no en ningún otro espacio”, anotó en entrevista por separado.

De su lado, el también senador Jorge Carlos Ramírez Marín opinó que el tema de la remoción del exgobernador de Hidalgo no está dentro de la agenda de la reunión con Moreno Cárdenas, empero no descartó que pudiera abordarse. Confió en que ambas partes se pongan de acuerdo y resuelvan sus conflictos. “Podemos llegar a eso (a un acuerdo). Uno esperaría que no, pero si las posturas fueran irreconocibles, seguramente habría que encontrar una respuesta”, dijo.

Para buscar una solución a estos diferendos, Osorio Chong envió una carta a Moreno en la que le solicitó una reunión para establecer puntos de acuerdo que permitan hacer frente a los problemas que enfrenta el país.

“Te propongo tener un encuentro para establecer formas de interlocución y seguir afrontando, tal y como lo hemos hecho durante los últimos cuatro años en esta bancada, los intentos de Morena y del gobierno de debilitar los contrapesos, violentar el Estado de Derecho, minar nuestra democracia y desmantelar nuestras instituciones”, se lee en la carta.

El exgobernador de Campeche aceptó la reunión. Mediante redes sociales le informó ‘que por encima de cualquier controversia interna, el interés fundamental deben ser los temas que ponen en peligro la supervivencia de México como nación democrática y desarrollada’.

Se tiene previsto que el encuentro Osorio Chong- Moreno Cárdenas se lleve a cabo a las 17:00 horas de este jueves en la sede nacional tricolor y, una hora más tarde, a las 18:00 horas, se sumen los integrantes de la bancada.

EXP