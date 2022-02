By

Tómala mamá, AMLO da espaldarazo a Cruz Pérez Cuéllar

Sigue peleando AMLO con medios nacionales

Le echan para abajo el negocio a Nora Yu

Sigue sin ver luz en cuanto a corrupción se trata

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en Ciudad Juárez aprovechó para hablar de varios temas, pero también tuvo tiempo para bromear, como fue el caso con la gobernadora Maru Campos.

AMLO aprovechó la lesión de la mano de Maru Campos para mencionar que “ahora que está malita de la derecha, me da más gusto porque está muy bien de la izquierda”, soltando las carcajadas de los presentes y la gobernadora de Chihuahua recibió el comentario con una sonrisa para luego tomar asiente en el presídium.

Hay que recordar que la gobernadora Maru Campos sufrió la lesión en la mano derecha el pasado martes cuando vino a Ciudad Juárez, luego de una caída.

El presidente de la república estaba comentando el tema del acueducto que construyen en la ciudad con el proyecto de Conejos Médanos, cuando reconoció el trabajo del presidente municipal.

Fue cuando Maru Campos dijo: “y a mí también”, entonces AMLO dijo: haber ven -la levantó- y luego bromeó con la lesión de la mano derecha de la gobernadora de Chhihuahua.

***

Por cierto, en este mismo tema de la visita de AMLO a Juárez, durante la conferencia de prensa, dio el espaldarazo al presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

Dijo que en el caso de Juárez y Chihuahua se está avanzando, es un esfuerzo que se está haciendo, trabajando de manera coordinada con los presidentes municipales de los 67 municipios, aquí -Ciudad Juárez- con Cruz, presidente municipal de Juárez y con Maru la gobernadora.

El presidente de la república externó que le tenemos mucha confianza al presidente municipal “lo quiero dejar de manifiesto a Cruz”.

Respecto a la gobernadora del estado, AMLO comentó “Como ella misma lo expresó, no nos peleamos y si acaso nos peleamos no va a ser por esto, no tenemos permiso para pelearnos cuando se trata de la seguridad de los ciudadanos, podemos tener diferencias, pero trabajar juntos para garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos”.

***

También habló el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la bronca que trae con los medios nacionales porque le han sacado información que le está afectando en su gobierno.

Antes de empezar la conferencia mañanera, se le vio molesto al primer mandatario nacional por no decir encabritado con su propio grupo cerrado de su equipo porque no han sabido parar los fregasos que le han dado tanto Loret de Mola como el periódico Reforma a quien lo llamó ‘pasquín’.

Con risas comentó AMLO que Reforma lo acusó en Estados Unidos poniendo en el encabezado en la nota de ocho columnas que “Prenden focos rojos en EU por México”, a lo que soltó una carcajada.

Luego mencionó la declaración del Senador de Estados Unidos Ted Cruz, a quien dijo con sarcasmo que solo faltó que Reforma le pusiera en el periódico #Todos somos Ted Cruz, además negó que haya amenazado al periódico Reforma.

***

Como valde de agua frío en pleno invierno les cayó de lleno a los agentes aduanales la toma de decisión del presidente de México Andrés Manuel López Obrador de dejarlos fuera del proceso de regularización de las unidades ilegales.

Dicen que el motivo que orilló al presidente a tomar esa decisión fue que varias agencias aduanales estaban cobrando, sin estar activas las reglas del proceso, grandes cantidades de dinero. En otras palabras, estaban cobrando antes y al tanteo sin estar la regularización.

Parte de esta culpa, los propios agentes aduanales, se la avientan a su lideresa, Nora Elena Yu Hernández, a quien la semana pasada en el foro de información sobre la regularización de “Chuecos”, celebrado con el presidente de la confederación nacional de agencias aduanales, Luis Ernesto Rodríguez Gil, le había advertido que se estaba adelantando a los tiempos, las reglas, no estaban claras. Nora Elena solo se soltó riendo.

Hoy nos comentan que la dirigente de la Asociación Local de Agencias Aduanales no ha querido dar la cara, pareciera que la tierra se la ha tragado, no sabemos si por vergüenza o será porque tendrá que regresar las entradas de lo cobrado.

Quienes también lamentan la decisión del presidente de México, son las organizaciones pafas ya que al parecer tenían arreglos económicos con las agencias aduanales.

***

En Chihuahua sigue sin ver luz en cuanto a corrupción se trata. Los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción se hacen occisos y buscan pretextos para no sacar una política anticorrupción.

A más de 9 meses de que recibieron una propuesta ciudadana, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción no ha tenido la voluntad política de revisarla y cumplir con la ley.

Parece que no quieren establecer formas sencillas para que los ciudadanos puedan animarse a denunciar abusos ni a seleccionar bajo concurso a las personas que investigarán esas denuncias.

La Secretaria de la Función Pública, María de los Ángeles Hurtado, es quien más se niega a cumplir con estos requisitos, los ciudadanos ni siquiera podemos ver la página de internet quienes son los titulares de los órganos internos de control… y además, según dicen… se rehúsa a hablar con los ciudadanos que forman el Comité de Participación Ciudadana para buscar acuerdos… total… parece que los ciudadanos seguiremos siendo despreciados por los funcionarios que buscan pretextos para no hacer lo que deben…