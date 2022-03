By

Las hermanas Mears se dan el hombro

Cabada muy atento del caso del Bronco

Antonio ‘pañalitos’ Domínguez no da una

En el municipio alguien no está trabajando

¿Son diferentes o peores que el priíato?

La colocación de pendones en diferentes cruceros de la ciudad como parte de una campaña en contra del exgobernador Javier Corral Jurado, indignó a más de uno, sobre todo a sus más fieles escuderos que lo defienden a capa y espada.

Estos pendones que comentan las malas lenguas fueron colocados por los mismos panistas y responsabilizan al exgobernador del tráfico insoportable en esta ciudad por las obras del BRT 2.

Con el Hastag #CHTM Corral y con leyendas como: Este pin#@()& tráfico es culpa de Corral.

Pero en cuanto subieron a las redes sociales esta información, rápido acudió el regidor Enrique Torres para retirar la propaganda y guardarla en la cajuela de su vehículo particular.

Esta peculiar e innovadora manera de protestar en contra del gobierno, en este caso, en contra de Javier Corral, atrajo los reflectores de los juarenses y medios de comunicación.

*****

La directora de Planeación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), María Esther Mears, no ha logrado acomodar en algún cargo de la máxima casa de estudios a su hermana Luz Elena que quedó desempleada desde hace algunas semanas.

Mears no ha convencido al rector Juan Ignacio Camargo Nassar, para que le de empleo a Luz Elena. El directivo ya tiene suficiente con tolerar a una tercera hermana de la directora de Planeación que coordina un programa sin estudiantes como para aceptar a una Mears más.

Luz Elena Mears, quien en algún tiempo fue visitadora de CEDH y encargada de CONAVIM anda desesperada buscando chamba y recientemente concursó en la convocatoria para entrar al Comité de Participación Ciudadana (CPC), sin importarle la amonestación pública a la que se hizo acreedora en su tiempo como servidora pública y que aún figura en su expediente público.

Pertenecer al CPC no es cualquier cosa, donde además de experiencia en acción ciudadana sin compromisos políticos, se requiere total probidad en la historia laboral.

*****

El expresidente municipal independiente, Armando Cabada Alvídrez, está super pendiente del proceso penal que enfrenta el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, preso en el penal de Apodaca por supuesto delito de desvío de recursos para la recolección de firmas.

El hoy diputado pluri moreno y los pocos excolaboradores que lo siguen, los cuales se pueden contar con los dedos de una mano, se han puesto muy atentos al caso de El Bronco para evitar sorpresas.

Su interés estriba en vigilar que en el proceso que se le inició al exgobernador nuevoleonense, no salgan otras denuncias contra quienes fueron sus cómplices en el levantamiento de firmas rumbo al fallido proyecto de la presidencia de la república del 2018.

Para nadie es oculto en esta frontera que cuando se sentía el gran tlatoani político de Juárez, Cabada incursionó en el proyecto con El Bronco, como también lo hizo con la profesora Elba Esther Gordillo; pero finalmente cayó en los brazos de Mario Delgado dirigente de Morena.

Lo que más preocupa a los escasos seguidores del diputado pluri, es que si se aviva una denuncia desde Nuevo León se sumaría a las que ya tiene en la Fiscalía General del Estado, pero que Palacio Estatal guarda celosamente y no dicen esta boca es mía.

Hay que recordar que todavía flota en el ambiente político cuando Cabada aceptó que estuvo en la nómina secreta de César Duarte Jáquez, pero de alguna manera logró que por lo pronto Javier Corral archivara dicho expediente.

Si a esto agregamos que el diputado Cabada no se siente nada a gusto con el trato que le están dispensando sus pares de Morena en la Cámara de Diputados y también la llamada burbuja morena donde nomás no logra entrar, ni sentarse ahí el juarense pluri.

*****

El que no ha dado una como regidor, ni como representante ciudadano, es Antonio ‘pañalitos’ Domínguez Alderete, integrante del Cabildo de Juárez por parte de Morena.

Ahora se la pasa sacando copias baratas de lo que hacen legisladores como es replicar lo mismo que hizo la diputada federal, Daniela Álvarez se apersonarse en un crucero advirtiendo que acampará hasta que reabran el crucero de la avenida De Las Torres y bulevar Zaragoza.

Pañalitos Domínguez se colgó a la protesta de vecinos para exigir avance las obras del puente en ese crucero que lleva casi 2 años y aún no pueden terminar.

Este regidor se quiere ir por la libre sin ningún rumbo y así quiere ser coordinador de la fracción edilicia de Morena.

¿Qué no habrá alguien del partido de Morena que lo asesore o le eche la mano para que sepa Cómo se trabaja en un Ayuntamiento?

*****

Para muchos juarenses, la tan llevada y traída pésima obra del BRT 2 quedó reducida a los dos carriles confinados; la parte central que ocupan los paraderos cuentan con un sinfín de grietas y desniveles como los que están afuera de las agencias de automóviles y otros establecimientos de la avenida Paseo Triunfo de la República.

En algunos de estos tramos pululan los baches que requieren un reencarpetamiento o un reciclado urgente, desde la avenida Tecnológico pasando por la Paseo Triunfo de la República, hasta 16 de Septiembre.

Por lo que cabe preguntar si la Dirección de Obras Públicas no esta atendiendo la columna vial de la frontera, entonces como estarán las demás arterias primarias y secundarias.

Qué no pensarán los de Obras publicas que sí aceptaron un mandato es para cumplirlo a cabalidad por lo menos bacheando y renivelando los hundimientos de la principal vialidad de la ciudad. Esperan los juarenses que pongan manos a la obra o que en su momento alguien tome las decisiones que se tengan que tomar.

Mención aparte merece servicios públicos que en estas mismas avenidas mantiene cables por fuera de la postería y a casi todos los postes les faltan las tapas de las bases.

Ni se diga el escombro que han dejado tirado cuando fueron e instalaron postes nuevos, sobre todo en la curva de San Lorenzo donde hay cables a flor de tierra; ojalá estos funcionarios se pongan las pilas y no sólo anden buscando salir en fotos en eventos que son de relumbrón

Juárez requiere funcionarios no de 24 horas, sino de 36 horas.

*****

Durante años y meses se estuvo anunciando con bombo y platillo que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) iba a ser inaugurado el 21 de marzo del 2022, y que los nuevos ingenieros entiéndase la Sedena no podían fallar y que todo iba estar en tiempo y forma.

Hoy los de la 4T se ufanan de que su cumplió con el plazo y que se presentó un aeropuerto como no existe alguno en el país, lo que no dicen es que fue un cumplimiento de la fecha sin cumplir con la obra.

Ayer 22 de marzo se pudo observar un AIFA totalmente desolado o sea que al muy estilo priísta solo hicieron la parafernalia para la inauguración, sin que la obra interior y exterior esté concluida; mucho menos están consolidadas las aerolíneas nacionales que a habrán de aterrizar en ese complejo aeroportuario

Entre muchas otras cosas se detectó lo que ya señalaba Cañonazos de que los accesos están inconclusos, así como las carreteras que lo acercarán a los usuarios.

No se cuenta con servicio de Internet; las tuberías de agua y drenaje sanitario están inconclusas; no se cuenta con el servicio de restaurante, entre muchas otras deficiencias. Pero la más grave es que no se dice que solo se entregó un 40 por ciento de la obra que contempla el plan maestro elaborado por el arquitecto Francisco González Pulido.

El arquitecto dio una entrevista al periódico español El País, en donde dice abiertamente que su proyecto fue modificado y da como ejemplo que, él trataba de expresar la cultura mexicana, no el folclore.

De estas afirmaciones se puede deducir que la Sedena realizó modificaciones al proyecto debidamente aceptado y entregado.

Los de la 4T dicen ser diferentes, pero hicieron lo mismo que muchos priístas que inauguraban obras solo por satisfacer su megalomanía política; sin embargo, quedó cumplido el capricho del principal inquilino de Palacio Nacional de realizar la inauguración del AIFA el 21 de marzo, aiga sido como aiga sido.