By

El pasado lunes 20 de diciembre el personal educativo y la matrícula de Educación Básica del país inició con el periodo vacacional de fin de año.

Y aunque en esta ocasión el receso será más corto que en años anteriores, debido a que las actividades se retomarán el próximo lunes 3 de enero de 2022, la buena noticia es que tan pronto como los 24.6 millones de alumnos y casi 2 millones de trabajadores de la educación regresen a las aulas, también podrán disfrutar del primer megapuente vacacional del año.

¿Hay clases el 6 de enero por el día de Reyes?

No. Según el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el jueves 6 de enero no habrá clases debido a la la celebración de Día de Reyes Magos. Mientras que el viernes 7 de enero habrá Consejo Técnico Escolar y los estudiantes no deberán tomar clase. Sin embargo, los docentes sí deberán presentarse a trabajar.

De tal manera que este puente largo llegará a su conclusión el fin de semana, pues los estudiantes deberán regresar a las actividades escolares hasta el lunes 10 de enero.

Por lo que el primer megapuente del año 2022 abarcará del 6 al 9 de enero. Aunque unos días después, el viernes 28 de enero, muchos estudiantes no tendrán clases de nueva cuenta debido a que lo escuelas suspenden labores pues habrá sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar.

EXP