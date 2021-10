By

El próximo 8 de noviembre el gobierno de Estados Unidos reabrirá su frontera con México para viajes no esenciales, hecho que implica a personas vacunadas contra el Covid-19.

“Las familias y los amigos pueden volver a verse, los turistas pueden visitar nuestros increíbles lugares. Esta política impulsará aún más la recuperación económica”, señaló este lunes Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de la Unión Americana.

Pero antes de tomar maletas y visa para viajar al vecino del norte, esto es lo que debes de saber sobre la “Guía de viaje Covid-19 a partir del 8 de noviembre”, actualizada por el gobierno encabezado por el presidente Joe Biden.

De acuerdo con la dependencia federal, a partir del 8 de noviembre, los viajeros extranjeros a los Estados Unidos deberán estar completamente vacunados y proporcionar prueba del estado de vacunación antes de abordar un avión, con solo excepciones limitadas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ha determinado que, para los propósitos de entrada, las vacunas aceptadas incluirán las aprobadas o autorizadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), así como las vacunas con una lista de uso de emergencia (EUL) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Consultar los detalles aquí cdc.gov

A los viajeros aéreos completamente vacunados se les seguirá exigiendo que muestren documentación de una prueba viral negativa previa a la salida, eso incluye a todos los viajeros: ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales (LPR) y ciudadanos extranjeros.

Para fortalecer aún más las protecciones, los viajeros no vacunados, ya sean ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales o el pequeño número de ciudadanos extranjeros no vacunados exceptuados, ahora deberán mostrar documentación de una prueba viral negativa de una muestra tomada dentro de un día de viaje a los Estados Unidos.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, dijo que los niños, acompañados por adultos completamente vacunados contra el Covid-19, no tendrán problema para ingresar a territorio estadounidense.

«Se pide que tengas la vacuna completa, de las vacunas que reconoce Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud.

“En el caso de los niños cuando van acompañados de adultos vacunados, pensamos y así no lo han hecho saber, no tendrán dificultades. En estados Unidos todavía no ha implementado otra política respecto a vacunación de menores entre 5 y 11 años”, señaló.

24horas