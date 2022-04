www.ExpresionLibreParral.com

Estoy listo para servir a la sección 8 desde donde defenderé y preservare los derechos e intereses de los trabajadores afirmó hoy Eduardo Zendejas de la planilla naranja en el cierre de actividades proselitistas justo a unas horas de que se realicen los comicios magisteriales.

Este martes serán las elecciones de la sección 8 que aglutina a trabajadores de la educación del subsistema federal. Hoy es el último día de proselitismo. Eduardo Zendejas Amparan el maestro que busca la dirigencia sindical como propuesta de la planilla naranja se declaró listo para servir a sus compañeros mostrándose seguro de su triunfo en las urnas.

En entrevista justo en el último día de actividades proselitistas, quien encabeza la propuesta de la planilla naranja; “siempre octava, la lucha no se acaba” se dijo satisfecho de la actividad proselitista que desplegó en las 15 regiones del estado.

Cumplimos con todos, llegamos a todos los rincones, afirmo Eduardo Zendejas tras señalar que ese recorrido fue una gran oportunidad para potencializar la propuesta que ya se tenía.

Las expresiones de los maestros de la sierra tarahumara, de las pequeñas comunidades, de las grandes y medianas ciudadanes han creado un mosaico que indudablemente requiere de un trabajo intenso durante los próximos cuatro años.

“Estoy listo para servir a los trabajadores de la educación de la sección 8, me he preparado para eso y esta campaña me ha ayudado a prepararme para hacerlo aún mejor gracias a la oportunidad que me han dado los maestros de dialogar en lo corto”

Las expresiones recabadas en todas las regiones hacen inminente el triunfo en la jornada de ayer.

Los compañeros que aun pudieran tener dudas pueden además contrastar la información a su alcance y determinar quién se dedicó a llevar propuesta y quienes a intrigar y denostar.

No necesitamos decírselo, ellos lo tienen en sus redes sociales, en el WhatsApp, por todos los medios.

Durante este tiempo de campaña se ha tenido un punto de coincidencia común y esto es recuperar ese espíritu de lucha y pertenencia que ha caracterizado a la sección 8.

En la carpeta de trabajo, la que marcara el día a día de los próximos años en la dirigencia, se enmarca una política de congruencia entre el discurso y el trabajo, y mantener un permanente acompañamiento.

Los maestros y trabajadores de la educación se merecen una atención de calidad y calidez y el comité ejecutivo seccional estará velando porque eso ocurra.

Hay proyectos para hacer las propuestas necesarias para defender el perfil de cada uno de los trabajadores de la educación, que tengan acceso a un sistema de salud del nivel que demandan los agremiados al ISSSTE.

Hay propuestas de mejora para el sistema de pensiones y jubilaciones, alternativas para plantear un mejor ingreso, reconocer el trabajo indispensable que lleva el personal de apoyo y asistencia a la educación.

Eduardo Zendejas finalizó la entrevista vaticinando que mañana miércoles se dejara escuchar en las urnas a la voluntad de los trabajadores de la educación federal en el estado de Chihuahua, donde se ratificara que la propuesta naranja, “siempre octava, la lucha no se acaba” es la opción que definieron antes y durante la campaña.