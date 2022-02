By

Con Información de www.LosInformantes.mx

-Santiago Creel, diputado del PAN indico que tendrán futuros diálogos para integrar a Movimiento Ciudadano en sus filas, además de que precisó que la decisión está en el “movimiento naranja”, no tanto en el PAN, PRI u otros.

La coalición “Va por México” tiene las puertas abiertas para quien desee sumarse, partídos políticos y sociedad.

Esto con la finalidad de que el gobierno de Morena no siga con “el desastre nacional, el destrozó de las instituciones los malos resultados y que no siga ese bienestar que ya no podemos visualizar”, dijo el diputado federal.

Durante la rueda de prensa en la que participaron los 15 diputados de la fracción del PAN: Gabriel Ángel García Cantú, José Alfredo Chávez Madrid, Georgina Alejandra Bujanda Ríos, Gabriel Díaz Negrete, Mario Humberto Vázquez Robles ,Santiago Creel Miranda, Marisela Terrazas Muñoz, Carla Yamileth Rivas Martínez, Saúl Mireles Corral, Roberto Marcelino Carreón Hutrón, Diana Iveth Pereda Gutiérrez, Ismael Pérez Pavía, Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías, Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino, Rosa Isela Martínez Díaz, Luis Alberto Aguilar Lozoya, Neyra Regalado Gutiérrez y Carlos Alfredo Olson San Vicente.