La Comisión de Vivienda, presidida por la diputada, Lilia Aguilar Gil, aprobó reforma que garantizará que todas las personas que hayan tenido un accidente que les genere una invalidez total o parcial, no tengan que acudir a tramitar su certificado de incapacidad o invalidez ante el Infonavit, sino que sea el IMSS el que dé parte a esa institución relacionada al pago en la subcuenta de vivienda.

“Que no tengan que levantarse de su convalecencia, salir a hacer un trámite engorroso que no tiene ninguna razón de ser para que se le pueda tomar en cuenta la invalidez en el pago en la subcuenta de vivienda en el Infonavit; me parece que es no solamente una cosa de ineficacia burocrática, sino que afecta la vida de miles y miles de mexicanos”, dijo la legisladora.

Esta reforma tiene como precedentes los constantes recursos jurídicos que personas han interpuesto dejando precedentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de certificados de incapacidad o invalidez ante el Infonavit.

“Se pretende dar certeza jurídica en el periodo de prórroga, asegurar que durante el plazo de dos años se eviten cargos, intereses o cualquier otra comisión que incremente el saldo del crédito. Es fundamental que el IMSS determine la incapacidad o invalidez, la reforma pretende que la notifique de manera interinstitucional, y así evitar que la responsabilidad recaiga en la persona trabajadora”, señaló la diputada del Partido del Trabajo.

La reforma aprobada es una iniciativa de la diputada Aguilar Gil que busca atender que una situación de discapacidad parcial permanente del 50% o más, o invalidez, no sea motivo de pérdida de la vivienda y que fácilmente pueda resolverse mediante un esquema de notificación interinstitucional, ya que para 2020, se calculó que 34 mil 834 personas presentaron incapacidades permanentes por riesgo de trabajo, a la cuales debe dárseles certeza en la protección de su patrimonio.