El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, exhortó a los juarenses para que no conduzcan en estado de ebriedad, especialmente en estas fechas decembrinas en las que hay más festejos.

“Invito a los ciudadanos para que no tomen y manejen, es mejor que usen Uber, Taxi, Didi o que tengan un conductor designado”, expresó.

Refirió que no comparte el tema de los retenes, sin embargo, la autoridad tampoco puede permitir que las personas conduzcan bajo los influjos del alcohol, de manera que quienes sean sorprendidos tendrán que salir de circulación.

“Sigo en la idea de que no haya retenes, el retén se pone en lugares estratégicos y no me gusta mucho el tema porque se presta para molestar, pero no podemos irnos al otro extremo y que no nos importe, y que la persona que maneje ebrio pueda andar como si nada”, señaló el alcalde.