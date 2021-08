El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exhorta a la población a seguir cuidándose en este verano para evitar contagios de COVID-19.

Para lo cual, emitió las siguientes recomendaciones:

Antes de salir de casa:

• Valorar si realmente es necesario salir.

• Utilizar el cubrebocas en todo momento

• Lavar las manos de manera constante.

• Si se tiene fiebre y síntomas respiratorios no usar el transporte público.

Al abordar el transporte:

• Si se paga en efectivo, llevar la cantidad exacta.

• Desinfectar las manos con alcohol-gel después de pagar.

Durante el traslado:

• No tocar la cara, en especial ojos y boca.

• No tocar las superficies si no es necesario.

• Tratar de conservar una distancia de por lo menos 1.5 metros entre personas.

• No consumir alimentos o bebidas en el transporte.

• No escupir.

• Realiza estornudo/tosido en antebrazo, aun con cubrebocas.

Al salir del transporte:

• Desinfectar las manos nuevamente, uso de alcohol gel al menos al 70%.

Es necesario hacer conciencia de la situación que prevalece en el estado y aplicar las medidas de prevención, para evitar la proliferación de los contagios. Ante cualquier síntoma, acudir al módulo respiratorio de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) del IMSS. “Si no es necesario que salgas, QUÉDATE EN CASA”.