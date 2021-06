El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Chihuahua, invita a la población de entre 18 y 65 años a donar sangre de manera altruista para ayudar a salvar vidas.

En el estado, durante esta semana del 14 al 18 de junio se estará llevando una campaña permanente de donación, en las siguientes unidades, de 7:00 a 9:00 horas:

• Hospital General Regional (HGR) No. 01, “Morelos”, en la ciudad de Chihuahua

• Hospital General Regional (HGR) No. 66, en Ciudad Juárez

• Hospital General de Zona (HGZ) No. 35, en Ciudad Juárez

• Hospital General de Zona (HGZ) No. 06, en Ciudad Juárez

• Hospital General de Zona (HGZ) No. 11, en Delicias

• Hospital General de Zona (HGZ) No. 23, en Hidalgo del Parral

Los interesados deben de:

• Tener de 18 a 65 años

• Peso mayor de 50 kilogramos.

• Acudir con una identificación oficial con fotografía y vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial ADIMSS, cartilla de salud vigente, licencia de manejo)

• Presentarse con ayuno mínimo de cuatro horas (evita consumir alimentos con grasa 24 horas antes de la donación). Durante las cuatro horas de ayuno solo pueden ingerir: jugos, frutas (excepto plátano, mamey y aguacate), té, café solo y mantenerse hidratado.

• No exceder horas de ayuno.

• No haber estado enfermo de gripe, tos, diarrea o infección dental en los últimos 14 días.

• No haber estado en tratamiento de endodoncia, acupuntura o haberse practicado tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses.

• No haber sido operado en los últimos seis meses.

• No haberse vacunado en los últimos 30 días (en caso de vacuna COVID-19 esperar 14 días).

• Si se tiene la presión arterial alta y está controlada, puede ser candidato a donación.

El día de la donación se recomienda:

• Presentarse aseado, llevar ropa cómoda y de manga corta.

• Disponer de dos horas, tiempo aproximado de duración total del proceso de donación de sangre.

• No se permite el paso a menores de edad ni acompañantes.

El titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas, doctor Juan Gilberto Pérez Soltero, destacó que contar con sangre segura y suficiente garantiza el tratamiento oportuno de personas que sufren algún accidente grave, que padecen enfermedades crónicas como cáncer, leucemia, insuficiencia renal o anemia, además de quienes reciben un trasplante o mujeres embarazadas al momento del parto o cesárea.

Por ello, resaltó es necesario fomentar la donación altruista, a fin de proporcionar sangre o componentes sanguíneos para uso terapéutico de quien lo requiera, sin esperar retribución a cambio o la solicitud específica del personal de salud, familiares o amigos del paciente.